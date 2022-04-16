سلطة الزبادي بالخيار ووصفة لتحضيرها بالمنزل بسهولة مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة سلطة الزبادي بالخيار ووصفة لتحضيرها، تتساءل عنها جميع الأمهات، حيث يفضلها الجميع فهي خفيفة وتساعد في عملية الهضم والتخلص من التهابات المعدة، كما أن اللبن الزبادي من المشروبات ألتي تغذى الجسم، ويساهم في القضاء على حرقان المعدة نتيجة تناول الأكلات الحارة أو ذات الحموضة المرتفعة.

سلطة الزبادي بالخيار ووصفة لتحضيرها بالمنزل

يعتبر طبق الزبادي من أشهر الأطباق والسلطات التي يرغب ويميل الكثير إلى تناولها، فهي تكون شهية ولذيذة في المذاق، وتساعد على فتح الشهية، كما أن الخيار من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وكذلك يحتوى على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم.

مكونات سلطة لبن زبادي بالخيار

بعد التعرف على مكونات سلطة الزبادي بالخيار التي تتوفر في كل مطبخ، وطريقة تحضيرها السهلة، يصبح من السهل على كل ربة منزل تحضير تلك السلطة داخل المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو باهظة الثمن، فكل مكونات السلطة متاحة داخل كل منزل، ولتحضير السلطة لابد من توافر المكونات التالية.

علبتين من الزبادي أي نوع حسب الرغبة.

ثلاث حبات من الخيار.

فص ثوم واحد ويكون مفروم.

ملعقة زيت زيتون صغيرة.

ليمونه معصورة.

1 ملعقة من المايونيز الصغيرة.

ملح وفلفل أسود.

خطوات تحضير سلطة الزبادي بالخيار

تنصح سلطة الزبادي بالخيار لكل شخص يعانى من صعوبة في الهضم أثناء تناول الطعام، وكذلك لكل من يعانى من حرقان المعدة المستمر، حيث أن الزبادي يقضى على مشاكل الجهاز الهضمي، ويسهل عملية الهضم واستفادة الجسم من الطعام، كما أن الخيار يمد الجسم بالألياف الغذائية التي تفيده وتساعده على هضم الطعام، ولتحضيرها تابعوا السطور التالية.