الخشاف بالمكسرات حلى رمضاني لا غنى عنه بطريقة لذيذة وطعم حكاية مثل المحلات

الخشاف بالمكسرات من الحلويات الرمضانية التي ينتظرها الجميع شهر رمضان المبارك لتناول هذه الحلوى اللذيذة و الغنية والمغذية، هناك الكثير من الحلويات الرمضانية الأساسية التي لابد من تحضيرها في هذا الشهر الكريم، يكثر في شهر رمضان تناول الحلويات وهذا لكي يتم تعويض جسم الإنسان ما فقده أثناء فترة الصيام لذلك هناك مئات الحلويات التي يمكنك تحضيرها وتقديمها إلى أفراد الأسرة، كما من الأشياء الأساسية التي يتم شراؤها هو ياميش رمضان وهو القراصية و التين والبلح و المشمشية، ومن أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها بيميش رمضان هو الخشاف وهو من أشهر الحلويات التي نذهب إلى المطاعم والمحلات لتناوله ولأنهم يقومون بتحضيره بطريقة خاصة تجعل طعمه لذيذ و شهي، ولذلك سنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني احلى واطعم طريقة لتحضير حلوى الخشاف بالمكسرات من المنزل بطعم لذيذ جدًا.

الخشاف بالمكسرات

ربع كوب من القراصيا.

نصف كوب من التين.

كوب من البلح ناشف.

ربع كوب من الزبيب.

نصف كوب من المشمشية.

ربع لفه قمر الدين.

2 كوب من الماء.

سكر حسب الرغبة

مكسرات

لوز محمص.

بندق محمص.

عين جمل مجروش.

طريقة تحضير بالمكسرات