نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخشاف بالمكسرات حلى رمضاني لا غنى عنه بطريقة لذيذة وطعم حكاية مثل المحلات في المقال التالي
الخشاف بالمكسرات من الحلويات الرمضانية التي ينتظرها الجميع شهر رمضان المبارك لتناول هذه الحلوى اللذيذة و الغنية والمغذية، هناك الكثير من الحلويات الرمضانية الأساسية التي لابد من تحضيرها في هذا الشهر الكريم، يكثر في شهر رمضان تناول الحلويات وهذا لكي يتم تعويض جسم الإنسان ما فقده أثناء فترة الصيام لذلك هناك مئات الحلويات التي يمكنك تحضيرها وتقديمها إلى أفراد الأسرة، كما من الأشياء الأساسية التي يتم شراؤها هو ياميش رمضان وهو القراصية و التين والبلح و المشمشية، ومن أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها بيميش رمضان هو الخشاف وهو من أشهر الحلويات التي نذهب إلى المطاعم والمحلات لتناوله ولأنهم يقومون بتحضيره بطريقة خاصة تجعل طعمه لذيذ و شهي، ولذلك سنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني احلى واطعم طريقة لتحضير حلوى الخشاف بالمكسرات من المنزل بطعم لذيذ جدًا.
الخشاف بالمكسرات
- ربع كوب من القراصيا.
- نصف كوب من التين.
- كوب من البلح ناشف.
- ربع كوب من الزبيب.
- نصف كوب من المشمشية.
- ربع لفه قمر الدين.
- 2 كوب من الماء.
- سكر حسب الرغبة
مكسرات
- لوز محمص.
- بندق محمص.
- عين جمل مجروش.
طريقة تحضير بالمكسرات
- في البداية نأتي بيميش رمضان من القرصنة و البلح و التين و المشمشية ونقوم بغسله بالماء لكي نتأكد من عدم وجود اتربه عليهم.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع 2 كوب من الماء داخل الإناء.
- نضع الوعاء على النار حتى تغلى.
- بعد ذلك نقوم بنزع النواة من البلح وكذلك من القرصية.
- ثم تأتي بقمر الدين ونقوم بتقطيعه قطع صغيرة الحجم.
- عندما تغلى الماء نقوم بوضع قطع قمر الدين لكي تذوب في الماء ستعطي للخشاف مذاق وطعم رائع ولذيذة جداً.
- نترك الماء تغلى مع قمر الدين حتى يذوب تماماً.
- بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار و نضيف كمية السكر المناسبة وهذا حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالسكر المتواجد في المكونات.
- نترك الماء حتى تبرد تماماً، ثم نأتي بالقرصية و نقوم بتقطيعها الحبات الي نصفين وكذلك المشمشية.
- ثم نأتي بالتين ونقوم بتقطيعه قطع صغيرة الحجم.
- نضع كل هذه المكونات في ماء قمر الدين ونقلبها.
- نقوم بتكسير البلح ونضيفه مع الياميش.
- نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يبرد الفاكهة.
- بعد ذلك نأتي بإطباق وكاسات التقديم ونقوم بسكب الخشاف في الكاسات.
- ثم نأتي بالمكسرات ونقوم بتوزيع المكسرات المجروشة على وجه الخشاف ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخشاف بالمكسرات حلى رمضاني لا غنى عنه بطريقة لذيذة وطعم حكاية مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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