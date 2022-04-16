فوائد تناول الحليب على وجبة الإفطار أبرزها الحفاظ على مستوي ضغط الدم

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فوائد تناول الحليب على وجبة الإفطار، كوب الحليب الطازج بشكل يومي تحرص كل الأمهات على تقديمه لجميع أفراد أسرتها في كل صباح، حيث يعلم الجميع أهمية الحليب كامل الدسم في بناء جسم صحي قوى، وإمداد الجسم بفيتامينات هامة وكلسيوم وعناصر غذائية عالية، كما يساهم بشكل سريع في بناء عظام قوية.
ويعالج أمراض الأنيميا وفقر الدم وغيرها من الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة عدم تناول طعام صحي، وينصح الأطباء الأمهات بتقديم كوب الحليب للأطفال من بعد سن سنة لبناء العظام وخاصة في الصباح. لأنه يزيد من امتصاص الفيتامينات الهامة للجسم، كما يفتح الشهية ويساعد على تناول الطعام على مدار اليوم.
فوائد تناول الحليب على وجبة الإفطار
الحليب مصدر غني بالكلسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم والمعادن والفيتامينات التي تغذى الجسم، وتساعد على بناء جسم صحي قوى، حيث أنه عند تناول وجبة ضعيفة في الإفطار وتناول كوب من الحليب بجانب وجبة الإفطار يساعد على تعويض الجسم بالعناصر المفيدة.
ويعطى الإنسان الطاقة التي تساعده على ممارسة العمل طوال اليوم، كما يعد علاج قوى وسريع للعظام المكسورة، ويساعد أيضاً على بناء أسنان سليمة وقوية، وعدة فوائد أخرى يقدمها الحليب للجسم عند تناوله في الصباح.
- بناء عظام قوية من خلال الكلسيوم والفسفور وفيتامين د والمعادن المتواجدة فيه، حيث يساعد بشكل سريع في تقوية العظام ومنع الإصابة بأمراض هشاشة العظام.
- الحفاظ على مستوى ضغط الدم المناسب من خلال العناصر الغذائية المتواجدة في الحليب والتي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم.
- يحتوى الحليب على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم وتقليل امتصاص الصوديوم، حيث يساهم البوتاسيوم في توسيع الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع والحفاظ على صحة القلب.
- الحليب يحتوى على فيتامين د الذي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، ويحسن حالة المزاج، لذا ينصح بتقديمه لمرضي الأمراض النفسية.
- تناوله يقلل من خطر الإصابة بأمراض السمنة، حيث يحافظ على مستوى الوزن المناسب.
- بناء عظام وأسنان قوية.
- التقليل من التهابات العظام والهشاشة التي تتكون نتيجة ضعف نسبة الكلسيوم في الجسم.
- يحسن من صحة الجهاز المناعي والهضمي.
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