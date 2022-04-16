بعجينة قطنية أعملي الكريب بحشوة الفراخ على أصوله بطريقة طرية وبطعم ومذاق لذيذ

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الكريب يعتبر من الأكلات التي لم تكن مشهورة أو معروفة مثل هذا الوقت فهو في البداية ظهر أو إنتشر بكثرة في فرنسا، حيث أن المطبخ الفرنسي هو أول من بدأ في عمل الكريب فهو عبارة عن رقائق من العجين تشبه البان الكيك كثيرا، ولكن الكريب يكون سمكه رقيق وغالبا معظم الناس يحبونه مقرمش وهش والبعض الآخر يفضلون تناوله عندما يكون طري، ولكي يكون الكريب مقرمش مثل الذي يباع في المطاعم والمحلات لابد أن نضيف إلى مكوناته نشا ويوجد للكريب حشوات كثيرة ومن ضمنها هي حشوة الفراخ.
مكونات الكريب بحشوة الفراخ
من الحشوات المفضلة للكريب هي حشوة الفراخ وعلى الرغم من أن توجد حشوات كثيرة ومتعددة له إلا أن حشوة الفراخ هي التي يعشقها أغلبية الناس كبار أو صغار، وكذلك قد توجد عدة طرق لعمل حشوة الفراخ فيمكن أن نقوم بحشو الكريب بشاورما الفراخ أو بالفراخ المفرومة وبدون أن نضيف إليها أي نوع من الخضراوات.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ربع كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- كمية مناسبة من الزيتون الأسود والأخضر.
- رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والبابريكا والكاري.
طريقة عمل الكريب بحشوة الفراخ
- نقوم بتجهيز عجينة الكريب في البداية حيث نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ثم يتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والسكر وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونضيف بيضة واحدة وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي ونستمر في تشغيله حتي نحصل على قوام سائل قليلا وناعم وبشرط أن لا يوجد به أي تكتلات.
- ونضع عجينة الكريب في طبق عميق ونتركها جانبا حتى ترتاح ثم نحضر حشوة الفراخ فنضع طاسة عميقة على النار ونضع بها زيت.
- وعند تسخين الطاسة جيدا نضع الفراخ بشرط أن يتم تقطيع الصدور إلى شرائح ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وبهارات الفراخ والبابريكا والكاري.
- ونستمر في التقليب ثم نضع البصل والفلفل الأخضر والطماطم ونتركهم على النار حتى يتم تسوية الخضراوات مع الفراخ ثم نرفعها من على النار.
- ونحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار وندهنها بالزيت بإستخدام الفرشاة ثم نضع كمية من عجينة الكريب بها ليكون حجمها مناسب.
- ونتركها حتى يكون لونها ذهبي من الوجهين ويتم رفعها من على النار ونضعها في طبق وبعد الإنتهاء نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وقومي بوضع حشوة الفراخ على الكريب ويتم لفها لتكون على شكل إسطواني ونحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع بها الكريب.
- وبعد ذلك يتم وضع صينية الكريب في الفرن ونتركها حتى يتغير لون الكريب.
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