بسكويت العيد الخفيف و المقرمش بدون ماكينة بطريقة الأصلية مثل الجاهز

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بسكوت العيد الخفيف والمقرمش، مع اقتراب عيد الفطر المبارك تبدأ جميع الأمهات والسيدات بتخضير و التجهيز الي عيد الفطر المبارك، ومن أشهر التجهيزات التي نقوم بها هو تحضير بسكويت و كحك العيد، فهي من العادات القديمة التي تعود عليها الشعب المصري، وهناك الكثير من أنواع البسكويت التي يمكنك تحضيرها وتوجد في عالم الحلويات، ولكن يظل بسكويت العيد له طعمه المميز و الخاص الذي يختلف عن الأنواع الأخرى فهو يتميز بطعمه الخفيف و المقرمش، سنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل بأسهل الطرق و أسرعها بدون ماكينة. بسكويت العيد كيلو دقيق.

4 ملعقة كبيرة نشا.

2 بيضة.

نصف كيلو زبدة.

2 ونصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نصف كوب لبن.

ملعقة كبيرة ممسوحة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر

ذرة ملح. طريقة تحضير بسكويت العيد أولا نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع الزبدة ثم نأتي بالمضرب الكهربائي ونقوم بخفق الزبدة حتى يصبح لونها فاتح وقوامها مثل الكريمة.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر البودر و نستمر في خفق المكونات حتى يختفي أثر السكر مع الزبدة.

بالتدريج نضيف حبات البيض واحدة واحدة مع الخفق المستمر ثم نضيف الفانيليا.

نضرب المكونات حتى يختلط البيض مع الزبدة.

بعد ذلك نقوم بوضع النشادر و الملح ونضرب كافة هذه المكونات جيدًا لمدة دقيقة.

في وعاء آخر نخلط المكونات الجافة من الدقيق والملح والنشا و البيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم، ثم نقوم بنخل المكونات الجافة.

نضيف نصف كمية الدقيق على خليط الزبدة ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف الحليب على المكونات ونقوم بضربهم جيدًا.

ثم نضيف النصف الآخر من الدقيق ونقلب المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق.

نأتي بكيس الحلواني و نقوم بوضع خليط بسكويت العيد بداخله.

ثم نأتي بصينية الفرن و نقوم بتوزيع رشة قليلة من الزيت بداخل الصينية.

بعد ذلك نبدأ بتشكيل البسكويت على الصينية ونترك نصف سم تقريباً بين كل واحدة والأخرى.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 درجة ونتركها حتى يأخذ البسكويت اللون الذهبي الفاتح نشعل الشواية لمدة نصف دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه.

نخرج بسكويت العيد من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نرفعه من الصينية و يتم حفظه في علبة محكمة الغلق ثم يقدم إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة بسكويت العيد الخفيف و المقرمش بدون ماكينة بطريقة الأصلية مثل الجاهز - ثقفني

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