إعملي المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي علي أصوله في العيد بطريقة بسيطة وصحية ولذيذة

المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من ألذ وأحلي المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والمعمول يمكن تناوله في جميع الأوقات حيث أنه أفضل وجبة غذائية في الإفطار، كما أنه يناسب جميع الأوقات ومحبب عمله في جميع المناسبات السعيدة والافراح والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، والمعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والذي يقبل على تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج والعديد من المشروبات الأخري مثل القهوة السادة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي ألذ معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي.

طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي ومكوناته

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة.

المكونات

كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الطرية.

مكونات الحشو

كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة التحضير