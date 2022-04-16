نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي علي أصوله في العيد بطريقة بسيطة وصحية ولذيذة في المقال التالي
المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من ألذ وأحلي المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والمعمول يمكن تناوله في جميع الأوقات حيث أنه أفضل وجبة غذائية في الإفطار، كما أنه يناسب جميع الأوقات ومحبب عمله في جميع المناسبات السعيدة والافراح والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، والمعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والذي يقبل على تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج والعديد من المشروبات الأخري مثل القهوة السادة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي ألذ معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي.
طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي ومكوناته
ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة.
المكونات
- كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل.
- نصف كوب من السكر البودر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الطرية.
مكونات الحشو
- كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.
- رشه من القرفة.
- كمية مناسبة من السكر البودر.
طريقة التحضير
- نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة المكونات ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.
- ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.
- ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.
- ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا.
- وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد ونقدمه في طبق التقديم وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي علي أصوله في العيد بطريقة بسيطة وصحية ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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