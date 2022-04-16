اسكالوب دجاج مقلي بأسهل وأسرع طريقة بخلطة مميزة ولذيذ أحلى من المطاعم

اسكالوب دجاج مقلي ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالتتبيلة والخلطة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، وبمذاقه المميز، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة شاورما اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل اسكالوب دجاج مقلي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات اسكالوب دجاج مقلي

يتكون اسكالوب دجاج مقلي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

800 جم صدور دجاج فيليه.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف بقسماط.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

القليل من الزيت.

القليل من الخل.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على اسكالوب دجاج مقلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: