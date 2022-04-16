نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسكالوب دجاج مقلي بأسهل وأسرع طريقة بخلطة مميزة ولذيذ أحلى من المطاعم في المقال التالي
اسكالوب دجاج مقلي ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالتتبيلة والخلطة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، وبمذاقه المميز، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة شاورما اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل اسكالوب دجاج مقلي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات اسكالوب دجاج مقلي
يتكون اسكالوب دجاج مقلي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 800 جم صدور دجاج فيليه.
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- كوب ونصف دقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب ونصف بقسماط.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- القليل من الزيت.
- القليل من الخل.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على اسكالوب دجاج مقلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نقطع صور الدجاج بالعرض شرائح، ثم ندقها بمطرقة التوست بين طبقتين من الكيس البلاستيك لكي تصبح شرائح رقيقة.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البهارات المشكلة والبابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نضع ربع خليط البهارات فوق شرائح الدجاج ونضيف إليهم الخل والحليب ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه البيض وربع خليط الخضار ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الدقيق وربع خليط البهارات ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البقسماط وربع خليط البهارات ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نغمس كل شريحة من الدجاج في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.
- ثم نقلي فيه شرائح الدجاج وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.
- بعد ذلك نخرج شرائح الدجاج من الزيت على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نقدم اسكالوب الدجاج في طبق التقديم مع البطاطس المقلية المقرمشة وصلصة الباربكيو والعيش الفينو.
- وبالهنا والشفا.
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