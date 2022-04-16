اصنعي ماسك ماء الأرز السحري لتطويل وتكثيف الشعر بطريقة مضمونة وفعالة

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ماسك ماء الأرز السحري ، ماء الأرز من أفضل المكونات الطبيعية 100% التي يتم استخدامها للشعر وتعطي نتيجة فعالة جداً، فيعتبر هو كنز موجود داخل كل منزل يعمل على تنعيم الشعر وتطويله إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة، يتم استخدامه في العديد من البلدان ويعتبر هو سر جمال الآسيويات يتم استخدامه للبشرة والشعر، ومن أشهر استخدمه للشعر فهو يعمل على تطويل الشعر وزيد من لمعانه بشكل ملحوظ ومن أول استخدام، فهو يحتوي على العديد من الفوائد والمواد الغذائية التي تغذي الشعر وتقويه، ومن خلال هذا سوف نقدم لكم متابعينا الكريم طريقة عمل ماسك الأرز السحري لتطويل الشعر بطريقة سريعة وبسيطة.
مكونات عمل ماسك الأرز السحري للشعر
يتم تحضير ماسك الأرز السحري من خلال مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- كوب من الأرز.
- 2 كوب من الماء المغلي.
- 5 نقط من زيت الروز ماري العطري.
طريقة التحضير
يتم تحضير ماسك ماء الأرز السحري للتطويل وتكثيف الشعر من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- ينقع الأرز في الماء الساخن ويترك لمدة 20 دقيقة مع مراعاة تغطيته.
- ثم بعد ذلك نقوم بفرك حبات الأرز بين اليدين حتي نحصل على كل المواد الغذائية الموجودة به.
- ثم نقوم بتصفية ماء الأرز في وعاء نظيف وجاف تماماً ونتركه حتي يختمر لمدة 48 ساعة مع مراعاة تغطيته.
- نقوم بوضع ماء الأرز في وعاء ثم نضيف إليه 5 نقط من زيت الروز ماري ونقلب المكونات جيداً حتي نتخلص من أي رائحة لماء الأرز.
طريقة استخدام الماسك
يتم استخدام بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نجهز وعاء عميق لغسل الشعر بداخله ثم نقوم بسكب ماء الأرز على الشعر حتي يتخلل الشعر تماماً، بحيث ما ينزل من الماء يكون داخل الوعاء.
- ثم نعيد استخدام الماء الذي نزل بالوعاء مرة أخرة على الشعر حتي نغطى الشعر تماماً وفروة الرأس.
- يترك ماء الأرز على الشعر لمدة نصف ساعة، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بشامبو طبيعي خالي من المواد الكيميائية.
- نكرر استخدام الماسك مرتين أو مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
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