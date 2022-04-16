من المطبخ التركي مباشرة وصفة فطيرة الدجاج التركية بالتفصيل

فطيرة الدجاج التركية، وصفة فطيرة الدجاج التركية من المطبخ التركي التي تجمع بين المذاق الشهي والفوائد الجمة للجسم بسبب الدجاج وفوائده للجسم، وهناك العديد من الأشخاص في دول العالم العربي يفضلون فطيرة الدجاج التركية لهذا إليكم طريقة تحضيرها بالتفصيل والوصول إلى نفس المذاق الأصلي لتلك الفطيرة.

مقادير فطيرة الدجاج التركية

تنقسم المكونات المطلوبة للوصفة إلى شقين شق خاص بعجينة الفطيرة والشق الآخر خاص بحشوة الفطيرة، إليكم في البداية مقادير الفطيرة:

ملعقتين حجم كبير من الزبادي ومن الزبدة اللينة وكذلك زيت الزيتون البكر.

وملعقة طعام حجمها كبير من خميرة بودرة.

مقدار ربع ملعقة شاي حجمها صغير من السكر والملح الناعمين.

كوبين دقيق منخول أبيض.

من الماء مقدار حسب الاحتياج للعجن.

مقادير حشوة الفطيرة

الدجاج هو العنصر الأساسي للحشو فنحتاج نصف كيلو صدور فقط صغيرة.

كوب مكتمل به ذرة حلوة وكوب آخر شرائح مشروم فريش وشرائح فلفل ألوان.

ربع ملعقة شاي حجمها صغير فلفل أسمر وملح.

أربع فصوص كبيرة ثوم مقطعة.

كمية بسيطة من مكعبات الجزر.

للتزيين سمسم ذهبي وحبة بركة.

خليط عبارة عن الخل والبيض والحليب السائل لدهن الفطيرة من الخارج.

طريقة عمل فطيرة الدجاج التركية

على الرغم من كثرة مقادير الفطيرة إلا أن طريقة التحضير أسهل وأبسط ويمكننا إعدادها في الإفطار بشهر رمضان لتعويض شعور الجوع وتلك الخطوات عبارة عن: