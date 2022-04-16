نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسرار تحضير صوص دقوس الحار للمندي والمشويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صوص الدقوس البارد، خلال شهر رمضان الكريم وكثرة العزائم يتم تحضير المشويات ورز المندي باللحم الضاني الشهي ألذيذ ويجب لكى تكتمل مائدة الطعام تحضير الصوص الشهي ألذيذ صلصلة الدقوس بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، ثم نقدم لكم أشهي الصوصات التي يمكن تقديمها مع كثير من الأطباق الأساسية مثل ستربس الدجاج المقرمش نرجو المتابعة.

صوص المندي، طبق المندى هو طبق في الأصل عربي يمكن تحضيره من لحم الضانى ويمكن تحضيره بقطع الدجاج ومع كل الأطباق لاغني عن صلصة الدقوس الباردة.

طريقة عمل صوص الدقوس للمندي

من خلال مقالنا فى ثقفنى نقدم لكم الآن افضل طريقة لعمل صوص الدقوس الباردة ليتم تقدمية مع المشويات والمهدى بجانب عصائر رمضان والحلويات الشهية كما نقدم لكم صوص الباربكيو الشهي نقدم أولا المقادير.

طماطم كبيرة الحجم.

عدد2 فص ثوم.

نص كوب ماء.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.



ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

ملعقة صغيرة بهارات الكبسة.



طريقة التحضير صوص الدقوس :



في البداية نحضر الطماطم تغسل جيدا وضعها في الخلاط الكهربائي إلى أن تصبح صوص. نضيف الثوم إلى الصوص ونخلطهم جيدا – نحضر حلة ونضعها على النار ونضع عصير الطماطم المضاف ألية الثوم. ثم نضيف مقدار الماء ونضع معجون الطماطم. ثم نضيف الملح والبهارات ويضاف أليها عصير الليمون والفلفل الحار ونقلب جيدا. ثم يضاف أخير زيت زيتون ونستمر بالتقليب على درجة حرارة هادئة إلى أن يصل إلى درجة الكثافة المطلوبة. ثم نحضر طبق التقديم ويقدم .



طريقة عمل صوص الباربكيو

أولا المقادير:

كوب كاتشب.

كوب ماء.

ربع كوب سكر بنى.

ربع كوب خل عنب احمر.

ربع كوب زيت .

معلقه كبيره مسترده.

معلقه كبيره صويا صوص .

معلقه كبيره صلصه .

معلقه كبيره بودرة ثوم .

معلقه كبيره بودرة بصل .

معلقه كبيره بابريكا .

معلقه كبيره نشا.

معلقه صغيره ملح .

معلقه صغيره فلفل اسود .

معلقه صغيره كمون .

معلقه صغيره كزبره جافه .

معلقه صغيره قرفه.

طريقة تحضير صوص الباربكيو:

فى البداية نبدا فى ذوبان النشا فى مقدار من ماء, نحضر حلة ونضعها على النار ويضاف اليها جميع المكونات. نقلب جيدا على نار متوسطة. ونستمؤ حتى يصبح لونه اغمق. ثم نتركة يبرد ويقدم بألف هنا.

قدمنا لكم من خلال ثقفنى طريقة عمل صوص الدقوس الحار، و طريقة عمل صوص الباربكيو.