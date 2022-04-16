عاوزه تعملي الشاورما السوري باللحمة علي أصوله الشهية واللذيذة والصحية وأضمن من المطاعم

الشاورما السوري باللحمة من أحلي وألذ أنواع الاكلات المحبوبة والمفضلة لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وذلك علي مستوي جميع البلاد العربية وخاصة في مصر حيث تعتبر الشاورما من الأكلات المحببه بشكل كبير لجميع الافراد، وهي تتمتع بطعمها الرائع والمميز والذي يمكن تناوله بجانب البطاطس المقلية والعديد من المقبلات أو السلاطات والكاتشب أو المايونيز، والشاورما باللحمة من الاكلات التي يتم تناولها بشكل سندوتشات بصورة كبيرة والتي يفضل تناولها في جميع أوقات اليوم، وكما تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية المفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وهناك العديد من الأنواع المختلفة من الشاورما حيث أن منها شورما بالفراخ، أو باللحمة والتي يتم عملها في جميع محلات الشاورما السوري أو المطاعم الكبري والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهناك العديد من الظروف العالمية الراهنة والتي تستدعي عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وآمنة ومفيدة لجميع أفراد الأسرة، كما أن طريقتنا المميزة لعمل أحلي شورما السوري باللحمة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة لها والتي تتميز باحتوائها على اللحمة البقري والتي تعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية المفيدة والمضافة إلي الصحة، والتي تساعد على إمداد الجسم بالبروتينات الحيوانية والدهون المفيدة، والتي تعمل على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الأخري المضافة إلى طريقتنا المميزة لعمل أحلي شاورما سوري باللحمة، وذلك مثل احتوائها على البصل والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المضادات الحيوية الطبيعية للصحة العامة، وكما أن هناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل الشاورما في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم شورما سوري باللحمة

طريقة عمل الشاورما السوري باللحمة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم شورما سوري باللحمة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الشاورما السوري في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المقطعة إلى قطع تشبه الشرائح.

قطعتين من البصل شرائح.

قطعتين من الطماطم شرائح.

قطعتين من الفلفل الأخضر شرائح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة السورية.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير