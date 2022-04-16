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المندي باللحم، المندي من أشهر الأكلات الخليجية العربية التي يقبل عليها الجميع في المناسبات والعزومات وتناسب كثيرًا عزومات شهر رمضان المبارك ويقدم بأكثر من وصفة وطريقة ويقدم بجانبه إما اللحم أو الدجاج وصفتنا اليوم هي المندي باللحم نعرفكم على طريقة تحضيرها بالتفصيل. طريقة عمل المندي باللحم مقادير مندي اللحم ثلاثة أكواب كاملة رز بسمتي مع ثلاث ورقات لورى وثلاثة أعواد قرفة.

كيلو جرام لحم.

نصف كوب زيت نباتي.

مقدار نصف ملعقة شاي حجمها صغير من: الكزبرة والكمون والكركم والبهارات السبع.

ست حبات هيل وست أخرى من القرنفل أفضل من البودرة.

حبة بصل مقطعة ناعم.

ستة أكواب شوربة أو مرق لحم.

ملعقة حجمها كبير زعفران.

فلفل أسود وملح حسب الذوق.

فحم. طريقة التنفيذ يوضع قدر عميق على النار به نصف ملعقة زيت ونصف آخر زبدة وعند الذوبان يضاف البصل المفروم للقلي. ومن ثم توضع التوابل والمنكهات الموجودة ونقليها مع البصل حتى تخرج الرائحة العطرية الجميلة. تضاف قطع اللحم إلى القدر السابق حتى يتحول لونها إلى لون بني ونضيف لللحم مقدار من الماء المغلي كافي للغمر ونتركه ينضج. نضع في طبق من الفخار قطع الفحم وفوقها نصف ملعقة زيت ونضعها على النار لعشر دقائق. عندما ينضج اللحم نخرجه ليوضع بدون الشوربة في طاجن أو صينية حسب الرغبة وندهن اللحم بخليط من الزعفران والماء. نستخدم الشوربة بعد تصفيتها من البصل والتوابل من أجل سلق الأرز البسمتي لمندي اللحم. نخرج الفحم والزيت الناتج نقوم بإضافته إلى اللحم وتوضع صينية اللحم في الفرن لكي تأخذ لون الشوي وتتحمر. نعود للأرز بعد النضج ونضيف إليه الزعفران بالماء لتلوينه ونتركه يستكمل النضج. بعد نضج اللحم والأرز نقوم بإحضار طبق تقديم كبير وواسع لصب الأرز ذو اللونين الأبيض والأصفر ونضيف فوق الأرز قطع اللحم المشوية بعد إخراجها من الفرن. نقوم بتزيين هذا الطبق بشرائح من الطماطم والفلفل والبقدونس ليشبه المقدم في المطاعم بالضبط. ويقدم ساخنًا بألف هنا. يفضل تحضير سلطة خضراء أو سلطة زبادي بجانب الطبق لمذاق أفضل. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير مندي اللحم أشهر الأكلات الخليجية من مطبخك - ثقفني

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