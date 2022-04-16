تقديم المكرونة بشكل جديد وهي المكرونة المحمرة بالصلصة

المكرونة المحمرة، تهتم الأمهات بتغيير أصناف الطعام المقدمة لأبنائها طوال الوقت حتى لا يشعروا بالملل ويظل لديهم نفس الرغبة في تناول الطعام وخاصةً الطعام المفيد للجسم كالمكرونة المحمرة إذ أنها تقدم بجانب لحم أو دجاج أو حتى تونة من أجل زيادة فوائدها، ولكن كيف يمكن تحضير المكرونة المحمرة وما هي المكونات المطلوبة لتقديم أشهى وألذ طبق مكرونة محمرة للأطفال؟ تابعوا معنا.

مكونات المكرونة المحمرة المنزلية

المكرونة من أصناف الطعام التي تقدم بطرق لا حصر لها في العالم العربي والغربي ما بين الصوص الأحمر والوردي والأبيض وسواء بدون إضافات أو بنكهات إضافية مختلفة تزيد من حلاوتها كالليمون أو الصلصة أو النعناع والعديد من الوصفات الأخرى التي تقدم بها المكرونة وكل ذلك يجعلها أسهل أنواع الطعام وفي نفس الوقت مفيدة ولذيذة، كذلك الحال في وصفة المكرونة المحمرة فهي سهلة وبسيطة في التحضير وتتكون من:

اثنان كوب مكرونة قلم أو مكرونة دوائر.

نحتاج مقدار ملعقتين صلصة ولكن معلبة مع كوبين ونصف كوب صلصة معدة منزليًا جاهزة.

ست ملاعق زيت نباتي مثل زيت الذرة.

كوب كامل مرق دجاج بمكعب مرق دجاج.

ثلاث حبات ثوم كبيرة مهروسة.

واحد حبة بطاطس كبيرة مهروسة.

توابل مثل الفلفل الأبيض والملح.

طريقة عمل المكرونة المحمرة