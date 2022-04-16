نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم المكرونة بشكل جديد وهي المكرونة المحمرة بالصلصة في المقال التالي
المكرونة المحمرة، تهتم الأمهات بتغيير أصناف الطعام المقدمة لأبنائها طوال الوقت حتى لا يشعروا بالملل ويظل لديهم نفس الرغبة في تناول الطعام وخاصةً الطعام المفيد للجسم كالمكرونة المحمرة إذ أنها تقدم بجانب لحم أو دجاج أو حتى تونة من أجل زيادة فوائدها، ولكن كيف يمكن تحضير المكرونة المحمرة وما هي المكونات المطلوبة لتقديم أشهى وألذ طبق مكرونة محمرة للأطفال؟ تابعوا معنا.
مكونات المكرونة المحمرة المنزلية
المكرونة من أصناف الطعام التي تقدم بطرق لا حصر لها في العالم العربي والغربي ما بين الصوص الأحمر والوردي والأبيض وسواء بدون إضافات أو بنكهات إضافية مختلفة تزيد من حلاوتها كالليمون أو الصلصة أو النعناع والعديد من الوصفات الأخرى التي تقدم بها المكرونة وكل ذلك يجعلها أسهل أنواع الطعام وفي نفس الوقت مفيدة ولذيذة، كذلك الحال في وصفة المكرونة المحمرة فهي سهلة وبسيطة في التحضير وتتكون من:
- اثنان كوب مكرونة قلم أو مكرونة دوائر.
- نحتاج مقدار ملعقتين صلصة ولكن معلبة مع كوبين ونصف كوب صلصة معدة منزليًا جاهزة.
- ست ملاعق زيت نباتي مثل زيت الذرة.
- كوب كامل مرق دجاج بمكعب مرق دجاج.
- ثلاث حبات ثوم كبيرة مهروسة.
- واحد حبة بطاطس كبيرة مهروسة.
- توابل مثل الفلفل الأبيض والملح.
طريقة عمل المكرونة المحمرة
- نضع في مقلاة عميقة موضوعة على النار مقدار أربع ملاعق فقط من الزيت النباتي إلى أن يصير ساخنًا.
- نصب مقدار كوبي المكرونة في الزيت بعد تسخينه ونقليها في الزيت لخمس دقائق حتى تكتسب اللون الذهبي الخفيف.
- ومن ثم نضيف المتبقي من كمية الزيت على المكرونة مع وضع البصل المبشور لقليه مع المكرونة.
- عندما نلاحظ ذبول البصل نضيف كمية الثوم المهروس في الخطوة التالية ونحركه عدة مرات ثم نتركه إلى أن يذبل أيضًا.
- فيما يلي نقوم بصب الصلصة الجاهزة وكذلك المعلبة وهنا نترك المقلاة على النار ونقلل الحرارة قدر المستطاع حتى يتم سلق المكرونة المحمرة في الصلصة.
- من وقت لآخر نقوم بتقليب المكرونة في الصلصة حتى لا تلتصق ونضمن نضجها من كافة النواحي.
- أثناء التسوية يضاف كوب مرق الدجاج الموجود مع التوابل المختارة نقلب المكرونة مع المرق مرة أخيرة.
- نترك المكرونة حتى تنضج ويجف الماء حولها.
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