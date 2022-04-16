احذروا وجود رغوة البول مؤشر لمرض خطير انتبه قبل فوات الأوان وكيفية العلاج

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رغوة البول تعلن عن وجود أمراض كثيرة، وهي من أهم المؤشرات التي غفل عنها الكثير عادة تتكون رغوة البول بسبب امتلاء المثانة وتدفق البول بسرعة؛ فعادة يكون البول لونه أصفر مائل للاصفرار يعطي رغوة غزيرة، ومن الممكن أيضًا يشير هذا إلى وجود أمراض، وهذا ما يتم تناوله معكم من خلال مقالنا هذا فقط اتبعوا الفقرات القادمة.
أسباب ظهور رغوة في البول
يوجد عدة أسباب لظهور رغوة في البول السبب الأول ومن المتوقع أن تكون نتيجة تجمع البول ونزوله دفعة واحدة، ولكن من الممكن يكون هذا مؤشر لوجود لأسباب طبية، ومن هذه الأسباب ما نتعرف عليه الآن:
- الجفاف: هذا سبب من الأسباب وهو عدم شرب كمية كافية من المياه، وهذا يؤدي إلى تركز لون البول وعمل رغوة؛ فلابد من شرب المياه الكافية حتى يتم تخفيف البول.
- مرض الكلى: إن وجود البروتينات في الجسم؛ فهو يؤدي إلى وظائف الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وإذا كان الشخص يعاني من مرض في الكلى؛ فهذا يسبب في وجود البروتين في البول وتعمل هذه البروتينات رغوة في البول، وهذا يكون مؤشر عن مرض الكلى، وقد تشمل عدة أعراض أخرى وهي حكة في الجلد وغثيان وضيق في التنفس وتورم وتعب مستمر وكثرة التبول.
- داء السكري: من أسباب وجود رغوة في البول هو مرض السكر؛ فقد يكون نسبة الجلوكوز في الدم كبيرة؛ فتصبح الكلى تواجهك مشكلة تصفية البروتينات تؤدي إلى رغوة في البول.
علاج الرغوة في البول
- شرب قدر كافي من الماء حتى يقي الجسم من الجفاف.
- يجب تنظيم مستويات السكر بالنسبة لمن هم يعانون من مرض السكر.
- إتباع نمط حياة منظم لمن هم يعانون من مرض الكلى مثل ضبط ضغط الدم.
- تنظيم مستوى السكر في الدم،عدم التدخين، ممارسة رياضة.
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