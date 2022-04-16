اعملي دستة جاتوه بالشيكولاتة فخطوتين

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الجاتوه شاتوه بالشيكولاتة يعد من الحلوى اللذيذة ذات مذاق رائع ومحبوب لدى الجميع ونرغب في تناوله ويتسارعوا اطفالنا علية وهو سهل وبسيط في تجهيزة فلا نقوم بجلبة من المحلات بل نقوم بعمله فالبيت واليوم بتعلم تحضيرة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في المنزل. مكونات عمل الجاتوه شاتوه اللذيذ: ١ كوب دقيق.

١ كوب زيت.

١ كوب حليب.

١ كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

بيكينج بودر.

رشة ملح.

2 بيضة.

فانيليا. مكونات حشوة الجاتوه: كوب كريم شانتيه.

كوب لبن مثلج

نصف كوب سكر بودرة.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام. مكونات تسقية الكيك: نصف كوب لبن.

ملعقة كبيرةسكر بودرة.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

أو ممكن نسقي الجاتوه بسفن أب. تحضير الجاتوه شاتوه: في المضرب الكهربائي نضع السكر وكوب إلا ربع حليب ونترك الربع كوب لبن. نخلط السكر والحليب حتى ذوبان السكر ثم نضيف الكاكاو ونخلطهم ثم نضيف الزيت تدريجياً مع الخفق حتى تمتزج المكونات ناخد من الخليط كوباية (لتزين الجاتوة). نضيف على الخليط باقي اللبن والبيض والفانيليا ورشة الملح ونخفق حتى تتجانس كل المكونات. فى وعاء نضع المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم ثم نضيف المكونات السائلة ونمزجهم معاً. في قالب مستطيل مدهون زيت ورشه دقيق نسكب خليط الكيك وندخله الفرن. ونعد ان تنضج اتركها تبرد ثم اقسمها نصفين. نجهز طبقة الكريم شانتيه فى وعاء نضع الكريم شانتية والسكر واللبن ونخلط المكونات حتى تصبح قوام الكريم شانتية سميك ويتضاعف حجمها ثم نضيف الكاكاو. نقوم بتسقية الكيك بالحليب والسكر والكاكاو او السفن اب ثم نضيف طبقة الكريم شانتيه بالكاكاو وبعض عليه الجزء التاني من الكيكة واسقيها ايضاً بالحليب. نضيف على الطبقة التانيه كوب صوص الشيكولاتة الذي تم تجهيزة. نقوم نتقطيع الكيك قطع مستطيله نمسح السكينة بين كل قطعة. نقوم نتزين قطع الجاتوة حسب الرغبة بالمكسرات أو قطع الفاكهة او شيكولاته مبشورة. ويمكن ايضاً تزين الجاتوة شاتوة بصوص الكريم كراميل والشكولاته البيضاء المبشورة. أسرار نجاح الجاتوة شاتوة: يجب أن يكون الحليب مثلج اثناء وضعه على الكريم شانتيه. وان يكون الدقيق منخول اكتر من مرة هو واي مواد جافة اخري مثل الكاكاو والسكر البودرة. نترك الكيكة تبرد قبل ما نقوم نتقسيمها نصفين. مكونات الجاتوه شاتوه الفانيليا: كوب دقيق.

كوب زيت.

كوب إلا ربع حليب.

كوب سكر ناعم.

٢ بيضة.

رشة ملح.

فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير: في المضرب الكهربي او الخلاط نضع الحليب والسكر والزيت ورشة الملح والفانيليا ونضرب الخليط جيدًا حتى يتماسك قوامه. نحتفظ بمقدار كوب من الخليط السابق لنقوم بتزين الجاتوه كصوص للتزيين. نضيف البيض لباقي الخليط ونضرب جيدا ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونمزج الخليط جيدًا. في قالب مستطيل مبطن بورق الزبدة نضع خليط الكيك. ندخله الفرن حتى ينضج واتركها تبرد ثم نقسمها نصفين. نجهز الكريم شانتية ١٠٠جرام كريم شانتية وكوب مثلج وربع كوب سكر بودرة ونقوم نخفقهم حتى تتجانس المكونات ويصبح قوام الكريم شانتية سميك. نقوم نحشو الكيكة بها ونضع على الوجة الصوص للتزين وعلية شيكولاتة مبشورة أو قطع فاكهه. أسرار نجاح الجاتوه شاتوه : يجب أن يكون الحليب سخن حتى يذوب السكر بسهولة. يجب أن يكون الكاكاو نوعة جيد حتى يعطيكي المذاق الرائع. عدم اخراج الكيكة فور نضجها نتركها داخل الفرن واطفيه ونتركها تهدا تماماً. نستخدم سكينة مشرشرة حتى تقطع الكيك بسهولة ولازم مسحها في كل مرة نقطع فيها. الافضل ان ننزل السكين في ماء ساخن يسهل من التقطيع بدون تغير شكل وتزين الجاتوه. مكونات جاتوه الجيلي: مكونات بسيطة سوف نتعلم طريقة عمل جاتوه الجيلي، تتبع المقادير الأتية كما يلي:- كوب دقيق أبيض.

نصف كوب سكر.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

٢ بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

١٠٠ جرام كريم شانتية.

كوب حليب مثلج.

٢ كيس جيلي مانجو.

١ مانجو متقطعة شرائح.

نصف كوب ماء مغلي واخر بارد. طريقة التحضير: تتبه الأسطر الأتية للتعرف على طريقة عمل جاتوه الجيلي بكل تكاته. نقوم بوضع الجيلي والماء المغلي والبارد ونقلبهم جيداً. ثم نضع الجيلي في الخلاط ونضيف السكر والزيت ونخفق حتى تمتزج المكونات معاً.

نأخد كوب من هذا الخليط ونتركه جانباً في الثلاجة. ونضع على باقي الخليط في الخلاط البيض والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر

ونخفق حتى تمتزج مكونات الخليط. نسكب الخليط في صينية مدهونة زيت وندخلها الفرن. وبعد أن تنضج الكيك نقسمها نصفين ونحشيه كريم شانتية ثم نسكب كوب الجيلي الذي تركناه جانباً عليها ونزين بقطع المانجو الشرائح. نجهز الكريم شانتية في وعاء نضع السكر والكريم شانتية والحليب المثلج ونخفق حتى نحصل على قوام ثقيل. نقطعها بالسكين بنفس حجم قطع الجاتوه. يجب لنجاح الوصفة نخل المكونات الجافة أكثر من مره، وتسخين الفرن مسبقاً قبل دخول صينية الكيك على الأقل بربع ساعة للحصول على نتائج أفضل. عمر شويل - جدة اعملي دستة جاتوه بالشيكولاتة فخطوتين - ثقفني

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