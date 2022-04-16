تعرف على طريقة عمل عصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3 في المنزل وداعا للمكملات الغذائية

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إذا كنت تعاني من الأرق وكذلك الضعف بشكل دائم يمكن أن نصف لك واحد من أهم العصائر التي تساهم في تقليل كل ذلك سريعًا وهو عصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3، حيث أنه يعتبر مادة خام لجميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذلك نقوم بتنفيذه حتى مستخلص منه كل ما نحتاج إليه ليكون جسمنا قوي وعدم الشعور بالقلق أو التوتر بعد ذلك.
عصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3
جسدنا بحاجة إلى جرعة كاملة من الماغنسيوم والفسفور وغيره من الفيتامينات بشكل يومي، حيث أن ذلك يجعله أكثر قوة وكذلك يبعد عنهم القلق والتوتر بشكل دائم، وعصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3 هو مادة خام إلى جميع هذه المواد والفيتامينات، لذلك سنقوم اليوم بتنفيذه في المنزل ليعطينا ما نحتاج إليه، وتأتي مكوناته هكذا:
علينا تحضير لوز بمقدار عشرة جرام.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم.
24 حبة من بذور القرع.
- موزة كبيرة.
- أربعة حبات من التمر.
خطوات تنفيذ عصير الماغنسيوم والزنك والاوميجا 3
والآن نذهب حتى نحضر هذا العصير المميز المليئ بالكثير من العناصر والمعادن والفيتامينات اللازم الحصول عليها، علينا أن ننفذ جميع الخطوات التي نقوم بذكرها الآن، وهي:
- علينا طحن بعض المكونات أولاً وهي بذور القرع والسمسم وكذلك اللوز بداخل المطحون الكهربائي.
ثم نحضر الخلاط الكهربائي ليتم تجهيز بقية مكونات العصير، حيث نضع الموز والتمر معا في الخلاط بالإضافة إلى الماء ونقوم بطحنهم.
- فيما بعد نضيف عليهم الخليط الذي قمنا بطحنه من قبل حتى يتم خلطهم مع بعضهم البعض ويتجانسوا ويكون العصير جاهز للتناول سريعًا.
- كما أنه عند تناول كوبين في اليوم الواحد يكون بمثابة خزين من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم كل يوم، ننصحكم بتجربته إذا كنتم تعانون من الضعف والقلق.
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