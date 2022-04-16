طريقة تحضير البقلاوة العراقية بأقل الإمكانيات الحلوى الذهبية الجذابة

طريقة تحضير البقلاوة العراقية البسيطة التي تحتوي على مجموعة من المكونات الموفرة التي تكون في إمكانيات معظم الناس، وهي من الحلويات المشهورة والتى يكثر القيام بها لما لها من طعم لذيذ ورائع وشكل جذاب يعجب به الجميع، ويتم إعدادها بعدة طرق مختلفة كما أن يتم تشكيلها على حسب كل شخص والنوع الذي يرغب فيه، وتختلف تسميتها أيضاً على حسب كل دولة واليوم سوف نقدم لمشاهدينا من جميع أنحاء العالم مكونات عمل البقلاوة العراقية المقرمشة والتعرف على طريقة تحضيرها بكل بساطة من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل البقلاوة العراقية

تعد مكونات عمل البقلاوة العراقية من المكونات الغير مكلفة المحدودة التي تكون في إمكانيات الجميع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو من رقائق العجين.

كوب ونصف من الزبدة المذابة والمخلوطة بالسمن البلدي.

ربع كيلو من الفستق الحلبي أو اللوز المحمص أو الجوز المطحون.

الشربات ( قطر )

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الزهر.

٢ كوب ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب ونصف من الماء.

رشة من الحبهان.

طريقة تحضير البقلاوة

تعتبر طريقة تحضير البقلاوة من أكثر الطرق سهولة وسرعة لذلك سوف نعرضها لكم الآن وهي كما يلي:-