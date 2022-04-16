نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير البقلاوة العراقية بأقل الإمكانيات الحلوى الذهبية الجذابة في المقال التالي
طريقة تحضير البقلاوة العراقية البسيطة التي تحتوي على مجموعة من المكونات الموفرة التي تكون في إمكانيات معظم الناس، وهي من الحلويات المشهورة والتى يكثر القيام بها لما لها من طعم لذيذ ورائع وشكل جذاب يعجب به الجميع، ويتم إعدادها بعدة طرق مختلفة كما أن يتم تشكيلها على حسب كل شخص والنوع الذي يرغب فيه، وتختلف تسميتها أيضاً على حسب كل دولة واليوم سوف نقدم لمشاهدينا من جميع أنحاء العالم مكونات عمل البقلاوة العراقية المقرمشة والتعرف على طريقة تحضيرها بكل بساطة من خلال هذه المقالة.
مكونات عمل البقلاوة العراقية
تعد مكونات عمل البقلاوة العراقية من المكونات الغير مكلفة المحدودة التي تكون في إمكانيات الجميع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كيلو من رقائق العجين.
- كوب ونصف من الزبدة المذابة والمخلوطة بالسمن البلدي.
- ربع كيلو من الفستق الحلبي أو اللوز المحمص أو الجوز المطحون.
الشربات ( قطر )
- ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الزهر.
- ٢ كوب ونصف من السكر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- كوب ونصف من الماء.
- رشة من الحبهان.
طريقة تحضير البقلاوة
تعتبر طريقة تحضير البقلاوة من أكثر الطرق سهولة وسرعة لذلك سوف نعرضها لكم الآن وهي كما يلي:-
- نقوم بتحضير القطر من خلال وضع السكر والماء في وعاء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي.
- بعد أن يغلي الخليط نتأكد من ذوبان السكر تماماً ثم نضيف عصير الليمون والحبهان وماء الورد ونتركه قليلاً ثم نرفعه.
- ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من السمن قبل وضع الرقاق بها.
- نقوم بقص ست ورقات من الرقاق على حجم الصينية المستخدمة.
- بعد ذلك نذوب خليط السمن والزبدة وندهن به كل طبقة من الرقاق ونضعهم في الصينية فوق بعض.
- نرش المكسرات المرغوبة على هذه الطبقات السابقة ثم نقص أربع ورقات من الرقاق بنفس الحجم.
- ونقوم أيضاً بدهن كل طبقة منهم بقليل من الزبدة والسمن ونضعهم في الصينية على طبقة المكسرات.
- نقطع الصينية على حسب الرغبة مربعات أو مثلثات ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة مع تحريك الصينية من وقت لآخر حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات.
- نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد ( القطر ) ونرش الفستق عليها ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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