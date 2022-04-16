إعملي كيك البرتقال الشهية واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيك البرتقال من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، هي منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي واللذيذ، وهي من الحلويات المفضلة في شهر رمضان الكريم والذي يقبل على تناولها الجميع وخاصة بعد الإفطار أو قبل السحور، حيث تعتبر كيك البرتقال من أهم الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك والذي يفضل الإفطار بها في أول أيام العيد بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج والعديد من المشروبات الأخري، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل كيك البرتقال في المنزل ويعتقدون بأن عملها شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك البرتقال.

طريقة عمل كيك البرتقال ومكوناته

المكونات

أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

نصف كوب زيت أو ثلاثة ملاعق زبدة.

كوب سكر ابيض.

كوب عصير برتقال.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشه ملح.

طريقة التحضير