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يعتبر دجاج البرياني من الأطعمة الشهية المعروفة في بلد الهند التي يحبها الأطفال والكبار فهي من الأكلات الشهية اللذيذة وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل البرياني بطريقة سهلة. طريقة عمل دجاج البرياني بالطريقة الهندية:-

المكونات:- دجاج صدور أو وراك حسب الرغبة أو الدجاجة كاملة.

كيلو من الرز البسمتي.

5 حبات من الطماطم.

٥ حبات من البصل.

حزمة من الكزبرة المتقطعة.

ثلاث معالق كبار من الزبادي.

زنجبيل.

٤حبات من الثوم.

قرن من الفلفل الأخضر.

2 من حبات الليمون.

البهارات “ملعقتين كبار من الكاري ملح وفلفل أسود حسب الرغبة ملعقة من بهارات الدجاج ليمونة مجففة وعود قرفة. طريقة تجهيز دجاج البرياني :- نقوم بوضع ماء مغلي على الأرز البسمتي ونتركه حتى نجهز باقي المحتويات. نقوم بوضع الدجاج في ماء مغلي على النار لتأخذ غلوة واحدة فقط. نقوم بتقشير الزنجبيل ونضيف إليه الثوم والفلفل وطحنهم في الكبة. نضع قليل من الزيت في الحلة ونضيف إليه البصل ويتم تقليبه حتى يأخذ اللون الأصفر الغامق. في نفس الزيت نضع الفلفل الرومي والثوم والزنجبيل حيث يعتبر تلك المكونات هي التي تعطي الطعم المميز للبرياني ثم نضيف إليهم حبات الطماطم. نضيف إليها نصف كمية البصل التي تم تحميرها. نضيف التوابل وعود القرفة والليمونة المجفف إلى تلك المكونات. وتترك الطماطم حتى يتم تسبيكها. ثم نضيف إليهم الزبادي ويتم التقليب ويتركوا على النار. نضع رش من الكزبرة . ثم يتم عصر الليمون على المكونات. ثم يتركوا على النار حتى يتم غليانه. نقوم بإضافة الدجاج إلى تلك الصوص الشهي. نضيف الماء المغلي لتلك الخلطة ويتركوا على النار. وبمجرد أن تستوي الدجاج يتم إخراجها. وبعد تسوية الأرز نضيف إليهم الدجاج البرياني على الأرز ثم نضع طبقة أخرى من البرياني. نضيف رشة من الكزبرة. ثم نغطيها بورق فويل ونضعها على نار متوسطة لمدة 20دقيقة. وبتلك الطريقة نحصل على البرياني بالطريقة الهندية اللذيذة. عمر شويل - جدة طريقة عمل برياني الدجاج بالطريقة الهندية الأصلية ألذ طعم وأسهل تحضير - ثقفني

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