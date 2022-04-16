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من مئات السنين تم استخدام الأرز في الصين واليابان وكوريا قد استخدموه أيضًا للشعر فهل لماء الأرز سبب في تطويل الشعر؟ وجد الكثير من الأطباء والباحثين أن ماء الأرز يساعد في تطويل الشعر والتخلص من الشيب المبكر فقد اسُتخدم في قديم الزمان وفي الوقت الحالي حيث يحتوي الأرز على حوالي 75% من النشا وعند طبخ الأرز يوضع في الماء أولًا فذلك هو ماء الأرز الذي يتم التكلم عنه في هذا المقال وسوف نتناول طريقة استخدامه للشعر وفوائد. فوائد ماء الأرز للشعر:- يحتوي ماء الأرز على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة ويحتوي على الكثير من المعادن وفيتامين E اللازم لتطويل الشعر ومنع التساقط.

يحتوي ماء الأرز على نسبة من الأحماض الأمينية وهي الوحدة الوظيفية للبروتينات ويحتوي على فيتامين B بمختلف أنواعه.

التركيز العالي للنشا في الأرز فقد يساعد منقوع الأرز على تكثيف الشعر وإنباته من جديد.

يعطي ماء الأرز اللمعان اللازم للشعر كما يكسب الشعر النعومة اللازمة له.

استخدام منقوع ماء الأرز يقلل من احتكاك الشعر بعضه ببعض.

يحتوي ماء الأرز على مادة الأنسيتول التي تعمل على تقوية الشعرة وتغذيتها.

يمنع ماء الأرز هيشان الشعر وتقصفه. طريقة استخدام ماء الأرز على الشعر:- نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء ويتم تنشيفه. نكون مجهزين ماء الأرز حيث نترك الأرز به حوالي نصف ساعة ونأخذ الماء وبعض الأقاويل تنصح بوضع ماء الأرز في الغرفة لمدة يومين حنى يتخمر ونحصل على نتيجة أفضل. نأخذ ماء الأرز ونقوم بتدليك فروة الشعر به جيدًا لمدة ربع ساعة. ثم يشطف مرة أخرى بالماء وبذلك نحصل على أفضل النتائج من ماء الأرز. كما وجد أن لماء الأرز فوائد أخرى على صحة البشرة وإعادة نضارتها. عمر شويل - جدة وصفة تطويل شعر البنات والكبار بمكون واحد يتم إضافته إلى ماء الأرز فعالة ومجربة - ثقفني

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