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في حالة إن كنت ترغبين في القضاء على مشكلة الشعر المجعد حتى تحصلين على شعر طويل وصحي وناعم للغاية يمكنك استخدام بعض الكريمات الفعالة في القضاء على تجاعيد الشعر وتسهل عملية الوصول إلى شعر صحي وطويل، وهذا من خلال استخدام كريمات فعالة منها كريم البانثينول الذي يتم بيعه في الصيدليات بأسعار بسيطة للغاية وهذا من أجل فرد الشعر والقضاء على مشكلة التجاعيد التي تعاني منها السيدات والأطفال وتحصلين في النهاية على شعر صحي وطويل، فقد نتعرف معا على طريقة استخدام كريم البانثينول لإطالة الشعر كريم البانثينول لفرد الشعر يتم استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر وهذا حيث أنه واحد من الكريمات الموجودة في كل الصيدليات ويكون من السهل الوصول إليها,.

حيث يتم تحضير واحدة من كريم البانثينول في وعاء ويتم إضافة ملعقتين من زيت الزيتون عليه وتخلط المكونات جيدا.

ومن ثم يتم غسل الشعر والفروة جيدا ويتم تجفيف الشعر باستخدام منشفة ومن ثم يتم وضع هذا الخليط عليها.

ويتم تمشيط الشعر حتى يصل هذا الخليط على جميع أجزاء الشعر.

وبعدها يغطى بكيس حراري حتى يبدأ الشعر والفروة في امتصاص هذا الخليط.

ومن ثم يترك لمدة ساعة وبعدها يتم غسله بماء فاتر حتى تحصل على شعر صحي ولامع وخالي من التقصف. خل التفاح لفرد الشعر من الضروري أن يتم استخدام المواد الطبيعية بدلا من أن يتم استخدام المواد الكيميائية الضارة.

فمن أهم هذه المواد خل التفاح الفعال في تغذية الشعر وتنقية الفروة من الشوائب الموجودة فيها.

حيث يتم وضع ملعقتين خل تفاح في وعاء ويضاف عليها ملعقة خميرة فورية .

تقلب جميع المكونات مع بعضها البعض ومن ثم توضع على الشعر وتترك لمدة ساعة على الأقل.

وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الطبي وتكرر هذه العملية من حين إلى آخر حتى تحصل على نتيجة جيدة,.

حيث أن أثبتت الدراسات العلمية أن خل التفاح والخميرة فعالين في فرد الشعر وتغذيته من الجذور وحتى الأطراف وفعال في التخلص تماما من التجاعيد التي تظهر في الشعر وتؤثر على جماله ورونقه ولمعانه. عمر شويل - جدة كريم بالصيدلية سحرى لفرد الشعر الخشن من اول استعمال نتائجة معجزة جربيه فورا (طريقة الاستخدام) - ثقفني

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