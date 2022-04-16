طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بأقل التكاليف

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الأيس كريم في المنزل من أكثر الطرق بحثا علي الأنترنت حيث أننا حاليا في فصل الصيف ومعظم الناس يعشقون تناوله وهو مثلج حتي يعطيهم أحساس بالانتعاش والتخفيف من حدة ارتفاع درجة الحرارة وترطيب الجسم من جانب أخر، فالكبار والصغار يحبونه ويتناولونه بكل النكهات، واليوم سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الأيس كريم بنكهات مميزة طبيعية بدون إضافة إي مواد صناعية، فقط عليكم اتباع الخطوات وسوف تجدون نتيجة باهرة.

طريقة عمل الأيس كريم في المنزل من أكثر الطرق بحثا علي الأنترنت حيث أننا حاليا في فصل الصيف ومعظم الناس يعشقون تناوله وهو مثلج حتي يعطيهم أحساس بالانتعاش والتخفيف من حدة ارتفاع درجة الحرارة وترطيب الجسم من جانب أخر، فالكبار والصغار يحبونه ويتناولونه بكل النكهات، واليوم سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الأيس كريم بنكهات مميزة طبيعية بدون إضافة إي مواد صناعية، فقط عليكم اتباع الخطوات وسوف تجدون نتيجة باهرة.

طريقة عمل الأيس كريم في المنزل

أيس كريم الكريز

هذا النوع من الأيس كريم غير متوفر بشكل كبير في جميع المحلات ومن هنا سوف نوضح لكم طريقة أعداده بشكل سهل وبسيط حتي تصنعوه في المنزل بكل سهولة ويسر فقط عليكم أتباع الخطوات التالية:

المقادير

نصف كيلو من الكريز ولابد من نزع بذره.

ثلث كوب من السكر.

كاسترد جاهز باد.

عدد 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين يستخدم كريز و أوراق النعناع.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار بوله عميقة نضع بها الكاستر والفانيليا ثم السكر مع الخلط جيدا ووضعه في جهاز الأيس كريم لمدة 40 دقيقة ثم يخرج من الجهاز يخلط جيدا ويوضع في الفريزر ثم يجمد ويقدم باردا.

طريقة عمل الأيس كريم بطعم المانجو

يعتبر الأيس كريم المانجو من أكثر الأنواع طلبا وشراء من محلات الأيس كريم لكونه بنكهة أفضل نوع فاكهة لدي الكثير ومن هنا سوف نقدم لكم طريقة صنعه في المنزل حتي تصنعوه وتضعوه في الفريزر وتأكلونه كيفما تشاؤون،عليكم فقط اتباع الخطوات القادمة.

المقادير

عدد 2 كوب عصير مانجو مركز.

عدد 1 كوب سكر بودر.

عدد 1 كوب لبن بودر.

عدد 2 كوب كريم شانتيه.

عدد 1 كوب لبن بارد.

مكسرات وجوز هند وشكولاته بوبس للتزيين.

طريقة التحضير

إحضار بولة عميقة نضع بها كل المكونات مع الخلط جيدا ثم نضعها في ماكينة الأيس كريم لمدة 40 دقيقية ثم إخراج الخليط من الماكينة ووضعه في علبه بلاستيك أو قوالب الأيس كريم ووضعه في الفريزر وتقديمه بارد مضاف إليه المكسرات وجوز الهند والشكولاته البوبس حسب رغبة كل شخص وبألف هنا.