أسوأ طعام يتسبب فى إرتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية إحذر تناوله يسبب الوفاه

الكولستيرول أصبح أحد أمراض العصر ويرجع ذلك إلى كثرة تناول الأطعمة السريعة التى تحتوى على الدهون المشبعة والكثير من الزيوت وأثبتت منظمة الصحة العالمية أن 78٪ من الأشخاص حول العالم يعانون من زيادة نسبة الكوليسترول فى الجسم ومع ذلك لا يتناولون أى أدوية لعلاج ذلك المرض.

الطعام الأسوأ على الإطلاق فى زيادة نسبة الكوليسترول

تتوافر العديد من الأطعمة التى تسبب زيادة فى نسبة الكوليسترول ولكن توجد أطعمة تزيد نسبة الكوليسترول زيادة ملحوظة دون غيرها مما تجعل الجسم أكثر عرضة للتدمير.

اللحوم الحمراء أحد أكثر الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول ودهون مشبعة تساعد فى زيادة الكوليسترول الذى يسبب أمراض الأوعية الدموية والقلب وغيرها.

وذلك ينتج عن تناول تلك اللحوم بكميات كبيرة في العديد من الأطعمة تحتوى على نسبة دهون مشبعة حتى بعض النباتات ولكن عند تناولها بكميات مضبوطة معتدلة لا تسبب أى ضرر للجسم.

اللحوم البيضاء تعتبر مساوية أيضا لللحوم الحمراء فى نفس نسب الدهون المشبعة والكوليسترول لذا يجب التقليل من تناول هذه الأطعمة وتناول ما يكفي الجسم فقط.

نصائح لتجنب إصابة الجسم بمشاكل الكوليسترول

تتوافر العديد من النصائح التي يجب إتباعها للحفاظ على جسم صحى خالى من الكوليسترول والدهون المشبعة ونمط الحياة اليومي يؤثر بشدة فى تحسين صحة الجسم: