تعرف على أضرار زيت الزيتون على الريق التي لا تعد ولا تحصي توقف عنه فوراً لهذه الأسباب

عندما يخبرك أحدهما أن هناك أضرار يسببها زيت الزيتون قد تستغرب كثيرًا، فزيت الزيتون معروف بفوائده الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كما أن الكثير من الأطباء ينصحون باستخدامه في تحضير الطعام، والحرص على إضافته في السلطات بدلًا من الزيت النباتي، كونه يحتوي على دهون صحية غير مشبعة خاصة زيت الزيتون البكر، إلا أن هناك أضرار لزيت الزيتون عند تناوله على الريق، وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا اليوم.

أضرار زيت الزيتون على الريق

كما أن لزيت الزيتون فوائد لا تعد ولا تحصى، فإن لتناوله على الريق أضرار أيضًا لا تعد ولا تحصى، ومن أبرز الأضرار التي يسببها تناوله على الريق ما يلي: –