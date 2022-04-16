تعرف على أضرار زيت الزيتون على الريق التي لا تعد ولا تحصي توقف عنه فوراً لهذه الأسباب

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عندما يخبرك أحدهما أن هناك أضرار يسببها زيت الزيتون قد تستغرب كثيرًا، فزيت الزيتون معروف بفوائده الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كما أن الكثير من الأطباء ينصحون باستخدامه في تحضير الطعام، والحرص على إضافته في السلطات بدلًا من الزيت النباتي، كونه يحتوي على دهون صحية غير مشبعة خاصة زيت الزيتون البكر، إلا أن هناك أضرار لزيت الزيتون عند تناوله على الريق، وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا اليوم.
أضرار زيت الزيتون على الريق
كما أن لزيت الزيتون فوائد لا تعد ولا تحصى، فإن لتناوله على الريق أضرار أيضًا لا تعد ولا تحصى، ومن أبرز الأضرار التي يسببها تناوله على الريق ما يلي: –
- لا ينصح بتناول زيت الزيتون على الريق لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه لا ينصح بالإفراط في استخدامه مع الأطمعة، فهو يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى ضغط الدم وبالتالي سيؤدي إلى الإصابة بالإغماء أو الإصابة بجلطة أو سكتة دماغية.
- كثرة تناول زيت الزيتون على الريق يوميًا وأكثر من ملعقة يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والإصابة بالإسهال الشديد.
- الأشخاص الذين يأخذون في الصباح الأدوية عند تناول زيت الزيتون على الريق فإنه يتعارض مع المواد الفعالة للدواء مما يؤثر بالسلب على الصحة.
- تناول كمية كبيرة من زيت الزيتون على الريق يؤدي إلى انسداد الشرايين وانخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي للإصابة بالسكتة القلبية.
- ينصح الأطباء بتناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على الريق لمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة كالسكر والضغط، والأفضل أن يضاف إلى الطعام ولا يتناول على الريق وأن يتم تناوله باعتدال وعدم الإفراط في استخدامه.
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