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تعد طريقة بيتزا الطاسة السريعه من أكثر الوصفات التي عليها إقبال كبير وخاصة وأننا نعيش في حالة من الرعب على أطفالنا بسبب انتشار الأوبئة، فتسعى الأمهات إلى توفير كل شيء لأطفالهن في المنزل حتى لا يلجأن إلى شرائه من الخارج، والبيتزا من الأكلات السريعة التي يحبها الجميع وخاصة الأطفال، ويكمن سر البيتزا في العجينة نفسها فإذا كانت العجينة جيدة فإن البيتزا يتم تحضيرها كالجاهزة بل وأفضل وسنقدم لكم في السطور التالية خطوات تحضير البيتزا بالعجينة. طريقة بيتزا الطاسة السريعة قومي بإحضار عجينة البيتزا المراد تحضيرها سواء عجينة جاهزة أو محضرة في المنزل.

بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى أجزاء مناسبة دائرية وقومي بفرد الكرة بداخل طاسة تيفال أو أي طاسة غير لاصقة.

افردي العجينة في الطاسة وقومي برّش كل مكونات حشو البيتزا سواء كانت بيتزا بالدجاج أو اللحوم أو الخضروات ومعها باقي الإضافات.

غطي الطاسة لمدة عشر دقائق حتى يحمّر سطح البيتزا وتنضج تمامًا وهذه الخطوة هامة جدًا في إذابة الجبنة الموتزاريلا.

بعد مرور العشر دقائق ارفعي البيتزا من الطاسة على طبق مسطح وقومي بتقديمها بعد أن تبرد. طريقة عمل عجينة البيتزا مكونات عمل البيتزا:- ثلاثة أرباع كوب كبير من الماء الفاتر.

خميرة فورية جاهزة.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة ملح أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. خطوات وطريقة التحضير:- ضعي الماء الدافئ في وعاء عميق وصغير الحجم ثم أضيفي الخميرة الفورية وقلبيها بداخله حتى تذوب تمامًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق الأبيض والملح والسكر واخلطيهم مع بعضهم في وعاء آخر وبالتدريج صبي خليط الخميرة والزيت والماء.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح العجينة لزجة قليلًا ثم قومي برّش سطح بالدقيق وضعي العجينة عليها واعجنيها مرة أخرى حتى تصبح أكثر نعومة.

أضيفي كمية وفيرة من الدقيق إلى العجينة إذا لا زالت لزجة ثم قومي بوضعها في صينية مرشوشة بالزيت وغطيها بكيس بلاستيكي حتى تختمر.

بعد أن تختمر العجينة قومي بفردها في صينية وضعي عليها مقادير الحشوة التي ترغبين فيها وضعيها على نار هادئة وهى مغطاه بالفويل حتى تنضج لمده حوالى ريع ساعه. عمر شويل - جدة بنكهه جديدة في 10 دقائق بيتزا الطاسه السريعه هشه وخفيفه بالعجينة السحرية - ثقفني

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