جلاش بالكاسترد بأسهل وأسرع طريقة بمذاق لذيذ ومميز مع عمل عجينة الجلاش

جلاش بالكاسترد ، من ألذ وأشهى المخبوزات والحلويات الشرقية والشعبية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث أهم ما يميز هذه الحلوى طبقاتها الرقيقة من العجين، وحشوتها اللذيذة والمميزة وهي من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، حيث تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي من الحلويات التي تلقي إقبالا كثيرا في شهر رمضان، فلا تخلو من مائدة، وصوابع زينب أيضا، حيث يقبل الكثير على شرائهم من المحلات وقد تكلف أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، ويتميز بسهولة تحضيره فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وبقيمته الغذائية، وبمذاقه الأكثر من رائع، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وبدلا من شرائه من الخارج لضمان جودتها ونظافتها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل جلاش بالكاسترد بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات جلاش بالكاسترد

يتكون جلاش بالكاسترد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكاسترد

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

باكيت فانيليا.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف لتر حليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقادير عجينة الجلاش

2 كوب من الدقيق

رشة ملح.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

القليل من الحليب للعجن حسب الحاجة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل جلاش بالكاسترد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر الكاسترد، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والسكر والفانيليا والملح، ثم نخلط جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف النشا ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضع الوعاء جانبا.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نضع الحلة على نار هادئة ونترك الحليب حتى يدفئ فقط وليس يسخن.

ثم نرفع الحليب من على النار ونضيفه بالتدريج إلى خليط البيض ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نسكب الخليط في حلة ونضع الحلة على نار ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ونضيف إلى الخليط السمنة ونقلب جيدا حتى تذوب.

ثم نضع الكاسترد في وعاء آخر ونغطيه بكيس بلاستيك، ثم نتركه حتى يبرد.

ثم نحضر عجينة الجلاش، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والزيت، ثم نخلط بالدقيق.

بعد ذلك نضيف الحليب بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

ثم نضع الكاسترد في كيس حلواني.

بعد ذلك نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق ونرش فوقها دقيق على شكل فطيرة كبيرة مستطيلة بسمك رقيق.

ثم نوزع عند طرفها بالقمع كاسترد على شكل رول طويل، ثم نلف العجينة رول مرتين على الحشو، ثم نقطعها طوليا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقطع الرولات إلى أصابع صغيرة.

ثم نرصهم في صينية فرن وندهنهم بزيت نباتي.