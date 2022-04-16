افضل واقوي مشروبات طبيعية لعلاج الكحة ونزلات البرد وطرد البلغم في 3 ساعات فقط بديل الادوية

في موضوعنا اليوم نقدم لكم أقوى مشروب طبيعي لطرد البلغم وعلاج الكحة ونزلات البرد الحادة، فالجو في هذه الفترة في حالة اضطراب حيث أنه تارة طقس حار حرارة شديدة وتارة أخرى في حالة برودة قارصة وهذا الاضطراب قد يؤدي إلى إصابتنا ببعض النزلات الحادة والأنفلونزا، وبدلًا من أدوية البرد والكحة التي تتميز بطعمها المُر يمكنك اللجوء إلى المشروبات الدافئة التي تعمل على تليين الحلق وتهدئته في عدة أيام قليلة وأسرع من مفعول الأدوية.

أقوى مشروب طبيعي لطرد البلغم وعلاج الكحة

يمكنك تناول أحد المشروبات الطبيعية التالية حتى تتخلصي تمامًا من البلغم المتراكم في الحلق وعلاج نزلات البرد الحادة والمشروبات تتمثل فيما يلي:-

1. مشروب الثوم والبصل

يعتبر الثوم والبصل من أكثر المكونات الطبيعية التي تلعب دور كبير وفعال في طرد البلغم من الحلق وعلاج الكحة.

قومي ببشر أكثر من حبة بصل كبيرة وضعيها في كوب كبير من الماء واتركيه منقوعًا بداخله لمدة ليلة كاملة ثم قومي بتناوله يوميًا.

يمكنك تحضير مشروب الثوم بنفس الطريقة التي قمتي بتحضير مشروب البصل بواسطتها.

2. مشروب الأناناس

يعد الأناناس من أكثر الفواكه التي لها فعالية كبيرة في طرد البلغم من الحلق حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الأنزيمات التي تساهم في معالجة الجهاز التنفسي ومشاكل الرئتين.

قومي بتحضير عصير الأناناس بالطريقة العادية وقومي بتناول كوب كبير منه يوميًا وستجدي أفضل نتائج في وقت قياسي حيث أن البلغم سيتم طرده نهائيًا من الحلق وتهدئته.

3. أوراق الجوافة

قومي بغلي عدة أوراق من الجوافة على النار في كوب كبير من الماء ثم ارفعيهم من على النار حتى يبرد المشروب تمامًا.

تناولي كوب كبير من المشروب بشكل يومي حيث أن له فائدة عظيمة للجهاز التنفسي فهو يهدئ من مشاكله ويخلص الحلق من البلغم والسعال الحاد.