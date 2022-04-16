نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة جهنمية هتقوري الباذنجان والكوسة بطريقة جديدة وبسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد المحشي من الأكلات الشعبية اللذيذة، ويعتبر من احلى انواع الوجبات ولكن يصعب على بعض النساء تجهيز المحشي للحشو، تتعرض لهذه المشكلة عند تحضير اى نوع من أنواع المحشي مثل الكرنب وورق العنب من خلال تجهيزهم وطريقة لفهم وأيضا والباذنجان والكوسة حيث تؤدى بعض طرق التقوير إلى تكسير الكوسة والباذنجان، فسوف نقوم بالبحث عن طرق أخرى جديدة لتقوير الباذنجان والكوسة لكى يسهل علينا تجهيزه وحشوه.

اولا: طريقة الملعقة:-

نقوم بإحضار الكوسة والباذنجان الذي نريد تقويره ونقوم بنزع عنقود الباذنجان وعنقود الكوسة.

نقوم بتطرية الباذنجان وبعد ذلك نقوم بإحضار ملعقة وبيد الملعقة نقوم بإدخالها في البذنحان أو الكوسة ونبدأ بلف الملعقة في المنتصف داخل الباذنجان أو الكوسة ويخرج ما بداخله ونستمر في هذه الطريقة حتى تنتهى الكمية المحددة.

نقوم بشطف الكوسة والباذنجان وتجهيزها للحشو.

ثانياً:طريقة السكين:-

نقوم بإحضار كمية الكوسة والباذنجان ثم نقوم بتنظيف الخضروات من الضروري التى توجد بها.

ثم نقوم بتحضير السكين ونقوم بلفها ببطئ ونقوم بالضغط وإخراج الزوائد الداخلية من الباذنجان والكوسة.

ثالثاً: طريقة الشوكة:-

نحضر كمية الباذنجان والكوسة المراد تقويرهم ونقوم بتنظيفها من من اى رؤوس بهم ونقوم بتطرية الباذنجان ونقوم بوضع الشوكة داخل الباذنجان وتلف بشكل دائري حتى نحصل على الزوائد ويتم إخراج الشوكة بهم وتنظيف الباذنجان مرة أخرى ونقوم بشطفه.

نحضر الكوسة ونقوم بإدخال الشوكة بحرص حتى لا تتكسر لأنها من الخضروات الخفيفة ونقوم بلف الشوكة بداخلها لخروج القلب منها ثم نقوم بشطفها واستخدامه في الحشو.

رابعاً: طريقة قطاعة التفاح:-

نقوم بتحضير الباذنجان ونزع رأسه ثم نقوم بإحضار قطاعة التفاح ونضع البادنجان في منتصف القطاعة ثم نقوم بانزالها على الباذنجان برفق ونخرجها بالقلب ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي الكمية.

ونقوم بعمل الطريقة مع الكوسة أيضا حتى يصبحوا جاهزين للحشو.

خامساً: طريقة عصا الشيش طاووق مع الملعقة:-

نقوم باستخدام عصا الشيش طاووق بإدخاله في الباذنجان أو الكوسة من على الأطراف ونقوم بوضع الأطراف بالكامل بها ثم نقوم بلفها وبعد ذلك باستخدام يد الملعقة نقوم بإخراج القلب منه ونقدمه لبدا الحشو.