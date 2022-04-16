مكون ميخطرش علي بالك.. نواة التمر ضعيها علي شوربة اللحمه والنتيجة.. مفاجأة

تساءل الكثير من الأشخاص على مواقع الإنترنت أهم فوائد نواة التمر إلى الشوربة سواء شوربة اللحوم أو الفراخ، حيث هناك بعض الأشخاص التي استخدمت نواة التمر الطبيعي ووضعتها في الشوربة وساعدت في إسراع عملية التسوية، فاللحوم من الأطعمة التي تحتاج الكثير من الوقت حتى يتم تسويتها لأن الروابط الموجودة بين جزيئات اللحوم قوية جدًا ولا تتفكك بسهولة وتعمل نواة التمر إلى تفتيت الروابط بسهولة ولها نفس فعالية السكريات والزنجبيل في تفتيت الروابط.

فوائد نواة التمر إلى الشوربة

قامت دكتورة التغذية ورئيسة لجنة سلامة الغذاء في النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتورة شيرين زكي بالكشف عن فوائد نواة التمر عند تسوية اللحمة حيث:-

أكدت الدكتورة أن نواة التمر لها فوائد متعددة في تسوية اللحوم لأنها تحتوي على الكثير من الأحماض الزيتية التي تسرع من تسويتها مثل حمض الكابريك واللوريك وكذلك حمض الكابرينيك.

كما أكدت الدكتورة أن الأحماض التي تدخل في تركيب نمواة التمر تعمل أفضل من أي أحماض تنتج عن التشمع الذي يحدث بعد ساعات من ذبح الذبائح وتعمل على تطرية للحوم وزيادتها ليونة.

وأكد الدكتور حازم المصري بأن هناك بعض الأبحاث الطبية التي تؤكد أن استخدام نواة التمر هو استخدام آمن تمامًا ولا ينتج عنه أي أضرار وآثار جانبية.

ما هي أبرز استخدامات نواة التمر؟

1. بودرة نواة التمر

قومي بغسل نواة التمر بالماء الجاري تحت الصنبور حتى يتم تنظيفها جيدًا ثم قومي بتركها في الهواء لمدة ثلاثة أيام كاملة حتى تجف.

بعد ذلك تأكدي من أنه تم تجفيهفا جيدًا ثم قومي بطحنها بالمطحنة حتى تصبح بودرة ناعمة وقومي باستخدامه في الكثير من الوصفات.

2. زيت نواة التمر

