بملعقتين من الارز اصنعي كريم النشا والأرز الرهيب لتفتيح البشرة

كريم النشا والأرز ، تعتبر من الكريمات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، وتعتبر من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة وإزالة البثور السوداء وشوائب الوجه، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وتكون مضمونة، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل وغير مكلفة، وتتكون من النشا التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والارز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والأرز

يتكون كريم النشا والأرز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من بعض المكونات وهي كالتالي:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

ملعقتين كبيرتين من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به النشا واللبن ومسحوق الأرز والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك حتي يجف تماماً ثم يشطف بالماء البارد. بعد ذلك يعمل الماسك على امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة وتنعيم الجلد وتقشير البشرة.

فوائد العسل للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها العسل للبشرة والجسم وهي كالآتي:-

يعطي للبشرة النعومة والنضارة ويعالج البثور السوداء وشوائب الوجه.

يمنح البشرة الاشراقة والجمال ويعطيها تفتيح رهيب.

يساعد البشرة في الوقاية من حب الشباب ويعمل على تبيض البشرة.

يعمل العسل على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة في البشرة.

يحتوي على فيتامينات ومعادن تعمل على تفتيح وتغذية البشرة.

يعمل على الوقاية من جفاف الجلد وعلاج البشرة الدهنية لاحتوائها على عناصر مغذية.

نصائح استخدام الأرز للبشرة

سوف نتعرف على استخدام الارز للبشرة والجسم وهي كالآتي:-

يعمل على تهدئة البشرة من الالتهابات الجلدية.

ثم تحارب مضادات الأكسدة الموجودة في الأرز الجذور الحرة وتخفيف علامات الشيخوخة والتجاعيد.

يعالج مشكلة حب الشباب ويعطي للبشرة نضارة وحيوية ونشاط.

ثم يساعد على تلطيف وتبيض البشرة وتنعيمها.

يعمل على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت.

ثم يساعد على اغلاق المسام ويمتص الزيوت من البشرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-