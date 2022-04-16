نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنافة المانجا بطريقة سهلة ومضمونة في المقال التالي
تتنوع وصفات ونكهات وأشكال الكنافة ولكن أشهرها وأكثرها طلباً هي كنافة المانجا والتي تتميز بطعمها الرائع ونكهتها الفريدة التي تجعل منها طبق حلوى لا مثيل له يمكنك تناوله كتحلية بعد تناول فطور رمضان أو في الأعياد والمناسبات ، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة لتحضير هذه الحلوى والخطوات بالتفصيل.
كنافة المانجا
حضري ألذ طبق كنافة يمكن أن يتذوقه أولادك وقدميه لضيوفك ولن يجدوا فرق بينها وبين الجاهزة التي تحضر في المحلات والكافيهات.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- نصف كيلو من عجينة الكنافة.
- نصف كوب من السمن البلدي الذائب.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- نصف لتر من عصير المانجو الطازج وليس المعلب.
- ثلاث أكواب من الكريمة الخفق للحلويات.
- كيلو من ثمار المانجا الناضجة المقطع إلى مكعبات أو شرائح.
خطوات تحضير كنافة المانجا:
- قومي بإدخال الكنافة المبرد عدة ساعات قبل الاستخدام حتى تتجمد.
- هذا سيسهل عملية تفتيتها وتوزيع النكهة فيها.
- يتم إخراج عجينة الكنافة واتركيها تبدر قليلاً ثم حاولي تفتيتها وتكسيرها بيديك حتى تصبح ناعمة.
- ضعي الكنافة في وعاء ثم أضيفي إليها السمنة الذائبة والسكر الأبيض.
- قلبي جيداً المكونات مع تفتيت الكنافة حتى يتوزع الكسر والمنة على كل الكمية وتتغلغل.
- أحضري صينية الخبز وادهنيها من الداخل والجدران بالسمنة جيداً.
- تقسم الكنافة على جزئين.
- يضع جزء في قاع الصينية ويضغط عليه جيداً براحة اليد حتى تتماسك وتشكل الطبقة السفلى.
- يتم إضافة العصير ببطيء على طبقة الكنافة.
- اصنعي كريمة الخفق حسب تعليمات الكيس ثم أضيفيها على شكل طبقة من الحشو.
- قطعي المانجو إلى مكعبات متوسطة أو على شكل شرائح صغيرة ثم وزعيها فوق الكريمة لتشكل طبقة المانجو.
- فوق الحشو يوزع ما تبقى من الكنافة حتى تغظي الحشو ثم يضاف ما تبقى من عصير المانجو.
- يمكنك بدلاص من هذا الترتيب عمل طبقات من الكريمة والمانجو.
- أدخلي صينية الكنافة فرن ساخن على حرارة متوسطة على الرف الأوسط.
- تترك الكنافة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وبعدها يتم تحميرها من أعلى.
- يضاف إليها شربات بارد ثم يتم تغطيتها وبعدها تقدم.
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