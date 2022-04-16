كنافة المانجا بطريقة سهلة ومضمونة

تتنوع وصفات ونكهات وأشكال الكنافة ولكن أشهرها وأكثرها طلباً هي كنافة المانجا والتي تتميز بطعمها الرائع ونكهتها الفريدة التي تجعل منها طبق حلوى لا مثيل له يمكنك تناوله كتحلية بعد تناول فطور رمضان أو في الأعياد والمناسبات ، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة لتحضير هذه الحلوى والخطوات بالتفصيل.

كنافة المانجا

حضري ألذ طبق كنافة يمكن أن يتذوقه أولادك وقدميه لضيوفك ولن يجدوا فرق بينها وبين الجاهزة التي تحضر في المحلات والكافيهات.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

نصف كيلو من عجينة الكنافة.

نصف كوب من السمن البلدي الذائب.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف لتر من عصير المانجو الطازج وليس المعلب.

ثلاث أكواب من الكريمة الخفق للحلويات.

كيلو من ثمار المانجا الناضجة المقطع إلى مكعبات أو شرائح.

خطوات تحضير كنافة المانجا: