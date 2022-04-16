نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتزا الصاج بالخبز لفطور سريع في المقال التالي

تحب ربات المنزل من وقت إلى آخر عمل طبق سريع ومختلف على فطور رمضان كالساندوتشات أو البيتزا وتعد وصفة بيتزا الصاج بالخبز هي الوصفة الأسرع والأفضل في تحضير البيتزا حيث يتم استخدام أحد أنواع الخبز وحشوه بنكهات مختلفة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذا الطبق الشهي في المنزل بالخطوات. بيتزا الصاج بالخبز إن أدرت تحضير بيتزا سريعة وشهية بنفس الطعم والجودة فجربي تلك الوصفة المميزة ولن تندمي عليها المقادير اللازمة لمعمل الطبق: ربع كوب من اللبن السائل.

ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

قطعتان من خبز اليوفكا.

نصف كوب من صلصة البيتزا أو الكاتشب حسب الحاجة.

كوب من الجبنة الشيدرأو ميكس الجبن.

كمية كافية من الجبن الموتزاريلا.

شرائح من الفلفل الرومي الحلو ألوان.

كوب من الزيتون المخلي والمقطع شرائح.

كوب من المشروم الطازج المقطع شرائح أو مكعبات متوسطة.

حفنة من الذرة المسلوقة إن أردت ويمكن الاستغناء عنها.

شرائح من البسطرمة أو السجق.

رشة من الزعتر المجفف المطحون ناعم. خطوات تحضير بيتزا الصاج بالخبز: في وعاء مناسب الحجم اخلطي كلاً من اللبن السائل والزيت. أحضري صاج الخبز وادهنيه ببعضاً من الزيت النباتي ثم افرشيه بورق الزبدة. ضعي قطعة الخبز الاولى في الصاج مع طي الجوانب لأعلى. ادهني الخبز برشة من خليط اللبن والزيت. توضع قطعة الخبز الثانية فوق الأولى ثم تدهن بالخليط ولا تنسي الجوانب. قومي بتوزيع الصلصة على الخبز حتى تغطيها كما تفعلي في البيتزا العادية. وزعي خليط الجبن أو الجنبة الشيدر على الخبز بشكل جيد. أضيفي شرائح الفلفل الرومي والزيتون فوق الجبن. توزع شرائح السجق والبسطرمة وكذلك الذرة إن أردت إضافته. ضعي الجبنة الموتزاريلا على الوجه. قومي بإشعال نار الفرن على حرارة متوسطة لمدة خمس دقائق حتى يسخن. أدخلي الصاج على الرف الأوسط ويخبز على حرارة مائتين درجة مئوية لمدة عشر دقائق. يمكنك إشعال الشواية بعد يبع دقائق حتى تذوب الجبنة وتحمر من أعلى. أخرجي الصاج من الفرن ثم قطعي البيتزا على شكل مربعات وقدميها. عمر شويل - جدة بيتزا الصاج بالخبز لفطور سريع - ثقفني

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