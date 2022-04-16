نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة الصوابع السريعة بالقشطة والنوتيلا في المقال التالي

أن كنت تشتكين من ضيق الوقت في رمضان وترغبين في تحضير حلوى سريعة فإليك وصفة الكنافة الصوابع حيث يمكنك تحضير تلك الحلوى بهذا الشكل المميز بدلاً من الوصفة التقليدية بمختلف الحشوات سواء الكريمة أو الشوكولاتة أو المكسرات فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير التي يمكن استخدامها والخطوات بالتفصيل. الكنافة الصوابع طريقة عمل الكنافة بالقشطة: المقادير: نصف كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة.

نصف كوب من الزبدة الغير مالحة أو السمنة الذائبة.

ربع كيلو من القشدة البلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ربع كيلو من اللبن السائل.

كوب من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير الحلوى: قومي بإذابة النشا في اللبن السائل في وعا مناسب الحجم على البارد. يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر. استمري في القليب إلى أن يغلي الخليط ويصبح كثيف القوام. يرفع من على النار ويترك جانباً. أحضري عجينة الكنافة ثم قطعيها إلى قطع متوسطة الحجم. أضيفي السمنة والسكر والزبدة إلى الكنافة وقلبي جيداً حتى تتشرب السمنة ويتوزع السكر على كل الكمية. يتم خلط المهلبية التي تم تحضيرها مع القشطة. ضعي كمية كافية من الكنافة ثم أضيفي كمية من الحشو. لفي الكنافة على شكل رول حتى يأخذ شكل الأصابع الصغيرة. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالسمنة. ضعب أصابع الكنافة في الصينية ثم أدخليها الفرن الساخن حتى تحمر وتصبح ذهبية اللون. قومي بإضافة الشربات البارد إلى الكنافة الساخنة وغطيها لتتشرب الشربات ثم قدميها. الكنافة الصوابع بالنوتيلا المقادير: ربع كيلو من الكنافة.

ثلاث ملاعقة كبيرة من القشطة.

مكعب من الزبدة.

حفنة من المكسرات المشكلة للحشو.

ملعقتان كبيرتان من السمنة الذائبة.

ملعقتان كبيرتان من النوتيلا. خطوات تحضير الحلوى: أحضري أقماع مناسبة لتشكيل الكنافة وادهنيها بالزبدة والسمن. قومي بخلط الكنافة مع الزبدة والسمن ثم ضعيها في الأقماع. أدخلي الأقماع الفرن على حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى تحمر الكنافة لمدة ثلث ساعة. أخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد ويمكنك إذالة أصابع الكنافة. يوضع كلاً من النوتيلا والقشطة بشكل منفصل في كيس الحلواني. أحشي الأصابع بالكريمة والنوتيلا والمكسرات ثم قدميها. عمر شويل - جدة الكنافة الصوابع السريعة بالقشطة والنوتيلا - ثقفني

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