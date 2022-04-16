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إليكم طريقة عمل سلطة البطاطا الصينية في الفرن وصفة بسيطة لتقديمها مع الأكلات الأخرى، وهي وصفة مختلفة لتحضير البطاطا يتم تجهيزها في صينية بإضافة توابل تمنحها مذاق شهي وعدد من المكونات الصحية المفيدة، إليكم بالفيديو مكونات عمل صينية البطاطا وكذلك خطوات التحضير.
مكونات سلطة البطاط بالصينية بالفيديو
تحتاجون إلى المكونات التالية فقط عند تحضير سلطة البطاطا الصينية:
- ثمرة من البطاطا المقشرة.
- حبات اللوبيا الخضراء.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- رشة من الكمون.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- اثنين من فصوص الثوم.
خطوات عمل سلطة البطاطا الصينية بالفيديو
إضافة اللوبيا الخضراء والتوابل مثل الملح والكمون بالإضافة إلى صوص الصويا وزيت الزيتون والثوم يمنح هذه الأكلة قيمة غذائية عالية ولذلك يُنصح بتحضيرها كوجبة في السحور أو في الفطار في الأيام العادية، وتكون خطوات التحضير كما يلي:
- نقطع كل من البطاطس واللوليا والثوم إلى قطع صغيرة.
- في مقلاة على النار نسخن زيت الزيتون وبعد ذلك نضيف إليه البطاطس.
- عندما تنضج البطاطس نرفعها من المقلاة عن النار ثم نضيف اللوبيا في نفس مقلاة الزيت.
- نستمر في التقليب حتى تذبل اللوبيا ثم نرفعها من على النار ونضيف بعدها الثوم ثم نقلب المكونات حتى يتغير لونها.
- في وعاء آخر نضع كل من اللوبيا والبطاطس والثوم أيضاً ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض.
- نضيف التوابل وهي الملح والكمون وكذلك يمكنكم إضافة التوابل التي تفضلونها أيضا.
- نضيف الصويا صوص سواء الجاهز أو يمكنكم تحضيره في المنزل.
- نقلب هذه المكونات معاً لتكوين المزيج وبعد ذلك تصلح السلطة جاهزة للتقديم.
- تُقظم سلطة البطاطا الصينية في أطباق التقديم وهي ساخنة بجانب المكرونة أو بجانب الخبز.
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