إليكم طريقة عمل سلطة البطاطا الصينية في الفرن وصفة بسيطة لتقديمها مع الأكلات الأخرى، وهي وصفة مختلفة لتحضير البطاطا يتم تجهيزها في صينية بإضافة توابل تمنحها مذاق شهي وعدد من المكونات الصحية المفيدة، إليكم بالفيديو مكونات عمل صينية البطاطا وكذلك خطوات التحضير.

مكونات سلطة البطاط بالصينية بالفيديو

تحتاجون إلى المكونات التالية فقط عند تحضير سلطة البطاطا الصينية:

ثمرة من البطاطا المقشرة.

حبات اللوبيا الخضراء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اثنين من فصوص الثوم.

خطوات عمل سلطة البطاطا الصينية بالفيديو

إضافة اللوبيا الخضراء والتوابل مثل الملح والكمون بالإضافة إلى صوص الصويا وزيت الزيتون والثوم يمنح هذه الأكلة قيمة غذائية عالية ولذلك يُنصح بتحضيرها كوجبة في السحور أو في الفطار في الأيام العادية، وتكون خطوات التحضير كما يلي: