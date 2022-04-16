نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخشاف بالفواكه لموائد رمضان في المقال التالي

يعد طبق الخشاف بالفواكه هو الطبق الرئيسي والأهم على مائدة الفطور في شهر رمضان حيث نقوم بتناوله أولاً وشرب الماء قبل الإقبال على الأطباق الرئيسية لنتغلب على العطش ويمدنا بالطاقة ويعوض ما افتقدناه من سوائل وفيتامينات ومعادن طوال اليوم، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة لتحضيره والخطوات بالتفصيل. الخشاف بالفواكه المقادير اللازمة لتحضير الطبق: حبتان من الموز مقطعة مكعبات .

ثمرتان من الكيوي.

ثمرتان كبيرتان من التفاح.

حبتان كبيرتان من الخوخ الناضج المائل للأخضر

حبتان من البرقوق المقطع مكعبات.

مقدار ثمرتان من البرتقال متوسطة الحجم.

نصف كيلو من العنب الاحمر .

لترمن عصير البرتقال الطازج أو المعلب.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حفنة من المكسرات الطازجة للوجه. خطوات تحضير الخشاف بالفواكه: يتم غسل كل الفواكه جيداً بالماء والخل والليمون لإزالة الأنربة والميركوبات العالقة. تشطف الفواكه بالماء ثم تجفف. تقطع الفواكه إلى مكعبات متوسطة الحجم. قومي بتقشير الكيوي ثم قطعيه إلى قطع صغيرة. يجب إذالة البذور من الفواكه أن وجدت مثلما في الخوخ أو البرتقال. يتم تقشير البرتقال ويتفصل الفصوص عن بعضها ثم يقطع كل فص إلى ثلاث قطع أو قطعتين. يتم فصل حبات العنب عن بعضها غسلها وتركها في مصفاة للتخلص من الماء الزائد. يمكن ترك العنب كما هو أو تقطيعه إلى جزئين متساويين. في إبريق يخلط كلاً من عصير البرتقال وعصير الليمون معاً. أضيفي العسل وقلبي حتى يذوب تماماً. يتم إضافة الفانيليا وماء الورد تقلب المكونات السائلة معاً. في وعاء عميق ضعي كل الفواكه المقطعة معاً. أضيفي خليط عصير البرتقال. بملعقة قومي بتقليب المكونات معاً واسمحي للعصير بالتغلغل بين الفواكه. أدخلي الخشاف الثلاجة ليبرد ثم يوزع على أطباق التقديم مع العصير ويقدم بارد. يمكنك ألا تضيفي عسل أبداً فقد لا تحتاجين لذلك. لتجعلي الخشاف مسكر بدون محليات يمكنك نقع الفواكه في كمية من الماء لعدة ساعات ثم إضافة الماء إلى العصير كمحلي. يمكن إضافة حبات التمر منزوعة النواة إلى هذا الخشاف. عمر شويل - جدة الخشاف بالفواكه لموائد رمضان - ثقفني

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