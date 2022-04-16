نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديدة ومختلفة.. طريقة تحضير البورك التركية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البورك التركية من الأكلات المشهورة وهي مفيدة وصحبة وجميع الأمهات تحرص على تقديم وجبات جديدة مختلفة لأسرتها ولذلك خلال هذا المقال التالي إليكم أسهل طريقة يمكنكم من خلالها عمل البورك التركية الصحية بمكونات متوفرة في كل مكان.

مكونات عمل البورك التركية

لتحضير البورك التركية عليك تجهيز المكونات التالية في البداية وهي كما يلي:

كوب من الدقيق.

ملعقتين ونصف كبيرتين من السمن.

رشة ملح.

بيضة.

نشا لفرد العجين.

مياه العجن.

مقادير الحشوة:

جبنه شيدر مبشورة.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

بصلة.

بقدونس.

ملعقة من البهارات.

رشة من جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير البورك التركية

أما عن طريقة تحضير البورك التركية فتشمل طريقة عمل العجين بالإضافة إلى خطوات عمل الحشوة الداخلية للبورك وتكون خطوات كل منهم كما يلي:

طريقة عمل الحشو:

تتكون حشوة البورك من اللحم المفروم مع البصل والتوابل ويمكن إضافة الخضروات مثل الفلفل الاخضر إليها، وتكون طريقة التحضير كالتالي:

نفرم البصل أو نقطعه إلى قطع صغيرة.

نسخن السمن في وعاء على النار حتى تذوب ثم نضيف إليها قطع البصل الصغيرة ونقلب حتى تذبل.

نضيف اللحم المفروم إلى البصل ثم نضيف إليها التوابل مثل الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلب جميع المكونات معاً.

نقلب اللحم مع التوابل حتى تتعصج ويكتمل الطهي.

تصبح الحشوة جاهزة لوضعها في عجينة البورك.

طريقة عمل العجين: