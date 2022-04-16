نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالفراولة.. «سهلة ولذيذة» في المقال التالي

الكنافة بالفراولة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يتم تحضيرها في الحفلات والعزومات وفي شهر رمضان تعتبر الكنافة بالفراولة من الحلويات المشهورة وهي ذات مذاق كلو نظراً لإضافة الفراولة إليها مع تحضيرها بطريقة شبيهة بطريقة المطاعم وإليكم في هذا المقال المكونات والخطوات. مكونات عمل الكنافة بالفراولة كيلو من الكنافة المحمرة.

ربع كيلو من الفراولة.

صوص الفراولة.

كريمة مخفوقة. طريقة عمل الكنافة بالفراولة يمكن عمل الكنافة بالفراولة على طريقة أفضل صانعي الحلويات وذلك باتباع الخطوات التالية: نفرد الكنافة ونقطعها إلى قطع صغيرة ثم نضعها في الفريزر لمدة يوم ونخرجها ثم نحمرها في القليل من الزبدة.

في طبق التقديم نضع طبقة من الكنافة المحمرة ثم نضيف عليها القليل من صوص الفراولة ثم نرص قطع الفراولة عليه.

نضيف الكريم شانتيه أو طبقة الكريمة المخفوقة.

نضع طبقة أخرى من الكنافة على الوجه ثم نقدمها وهي باردة. طريقة أخرى لعمل الكنافة بالفراولة أولاً المكونات: نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة أرباع كوب من الزبدة.

اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

اثنين ملعقة كبيرة من سكر البودرة. مكونات تحضير الحشوة: كوب ونصف من الفراولة.

500 جرام من الحليب.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق من النشا. خطوات التحضير: نغسل الفراولة ونقطعها إلى قطع صغيرة ثم نصنع عصير فراولة بنصف الكمية الموجودة.

ثم نضع نصف كمية الحليب على عصير الفراولة والسكر في إناء على نار ذات درجة حرارة متوسطة مع الاستمرار في التقليب.

نذوب النشا في الكمية المتبقية من الحليب ثم نسكب الخليط في الإناء ونستمر في التقليب حتى يزداد سمك المكونات.

في وعاء آخر نضع الكنافة المهروسة مع السكر البودرة والزبدة والقشطة ونقلبهم بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات.

نرص طبقة من الكنافة في صينية ذات حجم متوسط، ثم نضيف إليها حشوة الفراولة ولكن يجب أن تكون الصينية مدهونة بالزبدة.

نكرر وضع طبقات الكنافة مع الحشوة حتى تنتهي الكمية بالكامل ثم ندهن وجه الكنافة بالزبدة.

ندخل الصينية إلى الفرن في درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكتسب اللون الذهبي وبعد ذلك يمكن تقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالفراولة.. «سهلة ولذيذة» - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة بالفراولة.. «سهلة ولذيذة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.