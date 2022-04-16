طريقة عمل بانيه نباتي …. من غير لحوم

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بانيه نباتي أكلة اقتصادية مختلفة لعمل البانيه بدلاً من بانيه اللحوم فقط بمكونات نباتية مفيدة وسهل التحضير، هو أقل في التكاليف مقارنة بالبانيه المجهز من اللحوم وكذلك له طعم رائع، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بانيه نباتي في المنزل وإليكم من هذا المقال المكونات وكذلك طريقة تجهيزه.
مكونات عمل بانيه نباتي
أحضري المكونات التالية قبل البدء في خطوات عمل البانيه بمكونات نباتية وهي:
- بطاطس مسلوقة ومهروسة.
- حمص مسلوق.
- مقدار مناسب من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- الثوم البودرة.
- البصل البودرة.
- توابل الدجاج.
- الدقيق.
- كمية من الزيت للقلي.
- بيكينج باودر.
- خلطة اكسترا كريسبي.
مكونات التقديم:
- خبز.
- كاتشب.
طريقة تحضير بانيه نباتي
يحتوي البانيه في هذه الوصفة على الحمص والذي يحتوي على سعرات حرارية عاليه كما أنه مفيد للجسم بالإضافة إلى البطاطس المسلوقة المهروسة وهي مكون رائع يضيف نكهة مميزة على هذه الأكلة بالإضافة إلى التوابل الشهية وتقديمه مع الكاتشب، ويمكنكم تحضيره بهذه الخطوات:
- نضع كل من الحمص والتوابل والملح والفلفل الأسود بالإضافة إلى القليل من خلطة الاكسترا كريسبي والبطاطس المسلوقة المهروسة والدقيق والبيكنج بودر في الكبة.
- نشغل الكبة وذلك لفرم هذه المكونات جميعا معا.
- عند الحصول على عجينة من هذه المكونات عليكم تشكيله بالطريقة المفضلة لكم.
- يمكن تشكيل خليط البانيه النباتي في شكل أقراص أو في شكل البانيه العادي.
- في طبق نضع كمية كافية من خلطة الأكسترا كريسبي والتي تمنحه نكهة مختلفة ومذاق رائع.
- نضع كمية غزيرة من الزيت في وعاء القلب ثم نشعل النار حتى يسخن قبل وضع حبات البانيه.
- نضع أقراص البانيه النباتي في الزيت ونتركه حتى يحمر الجانب السفلي ثم نقابه على الجانب الآخر.
- يجب قلي البانيه على نار هادئة.
- عندما يحنره نخرجه من الزيت ونصفي الزيت الموجود به من خلال وضعه على مناديل المطبخ.
- نقدم البانيه النباتي إلى جانب الخبز البلدي الساخن مع الكاتشب أو أي نوع مفضل بالنسبة لكم من الصوص.
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