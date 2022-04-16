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عمر شويل - جدة تناول ساندوتش الجبن مع البيض بالمشروم في وجبة السحور تعتبر وجبة الصحون من أكثر الوجبات الهامة في شهر رمضان ولكن تشجع عائلتها وأطفالها على تناول وجبة السحور بالإضافة إلى أنها تبحث عن الأطعمة المفيدة التي تمد الجسم بالطاقه طوال فترة الصيام، لهذا سوف نوضح لكم طريقة عمل ساندوتش الجبنة المشوي.

عمل سندوتش الجبنة المشوي

يتم التجهيز زبدة وشرائح جبنه شيدر وخبز توست بعد ذلك يتم التسخين مقلاة ونضع فيها ملعقة من الزبدة ويتم تهدئة النار ثم اضافة شريحة الخبز وتقليبها على الجانبين حتى يصبح لونها بني فاتح.

بعد ذلك يتم إخراجها من المقلاة وإضافة عليها شريحة من جبن الشيدر ثم التوست ثم وضع الساندويتش في المقلاة مرة أخرى حتى تذوب شرائح الجبنة وتصبح مطاطية بعد ذلك يتم إخراج الساندويتش من المقلاة ووضعه في طبق التقديم وتناوله مع قليل من الخيار المخلل.

عمل البيض بالمشروم

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل البيض بالمشروم بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة يمكن تجهيزها على وجبة السحور.

يتم تجهيز ثلاث حبات من البيض ومشروم وبصلة مقطعة وملعقتين من الزيت النباتي وربع ملعقة من الفلفل والثوم.

نبدأ بتجهيز مقلاة ونضع فيها الزيت ثم نقوم بإضافة البصل والثوم تقلب المكونات ثم نقوم بوضع الملح والمشروم والفلفل بعد ذلك يتم خفق البيض وتقليبه في الطاسة وبعض أن يبرد نقوم بإضافة قليل من المشروم لمدة خمس دقائق بعد ذلك يتم وضع في طبق التقديم وتناوله مع الخبز الأسمر.

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يتم تجهيز المشروم وتدبيله بالخل ثم نبدأ بتقطيع الخضار ووضعه في طبق التقديم وإضافة عليه التتبيله ثم نضع قليل من زيت الزيتون وعصير الليمون والخل ويتم تناوله بجانب كوب من الزبادي أو كوب من اللبن الرائب.