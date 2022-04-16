نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اخفوها عنك الأطباء سنوات لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار والرائحة الكريهة في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير والكثير على المواقع المختلفة, وذلك لأن أصفرار الأسنان يسبب إحراج للكثير وتتعرض الأسنان للأصفرار بسبب العديد من العوامل منها تناول الأكلات التي تسبب ذلك ومنها تناول المشروبات التي تغير لون الأسنان مثل المياة الغازية والقهوة, والتدخين ويمكن التخلص من أصفرار الأسنان بسهولة في البيت بوصفة طبيعية من البيت يخفيها الأطباء عن الكثير, وخلال السطور سنوضح خطوات تبيض تبيض الأسنان في البيت بسهولة.

وصفة زيت القرفة والليمون لتبيض الأسنان كالؤلؤ في البيت

تبيض الأسنان في العيادات من الطرق الصعبة بسبب تكلفتها المرتفعة جدًا ولذلك يلجأ الكثير الي استخدام الطرق الطبيعية للقيام بذلك, وتعد خلطة زيت القرفة مع الليمون تساعد في تبيض الأسنان بشكل كبير وتزيل أي أصفرار بهما وتساعد في التخلص من طبقات الجير المتراكمة على الأسنان ويحافظ على الأسنان من التعرض للحساسية, كما أن الليمون ينظف الفم من الفطريات والبكتيريا, وتقلل من تعرض الأسنان للتسوس الذي يضعف الأسنان ويتم تحضير الخلطة بالطريقة التالية:-

نضع عصير ليمونة كاملة ونضع كمية من قشورها بعد فرمها.

نضيف معلقة من الملح عليهم ومعلقتين زيت قرفة وبعد ذلك نقلبهم كلهم معًا.

نضع الخليط على الفرشاة ونضعه على الأسنان ونقوم بفركها جيدًا بالخليط وبعد ذلك ننظف الأسنان.

نستخدم هذا الخليط مرة كل ثلاث أيام وسيلاحظ أن شكل الأسنان تغير الي الأفضل.

خطوات تنظيف الأسنان من الجير في المنزل بالفراولة

الفروالة من المواد التي تحتوي بصفة أساسية على حمض الماليك وهو من أفضل المواد التي تساعد في تنظيف الأسنان والتخلص من الجير, كما أنه يساعد في التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم, وتجعل رائحة الفم مقبولة, وتجعل الأسنان بيضاء كالثلج, وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها بالطريقة التالية:-