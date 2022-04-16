كريم الحلبة والخميرة لتبييض البشرة ونفخ الخدود في 7 أيام

كريم الحلبة والخميرة من الكريمات الرائعة التي تتميز بخصائصها الفعالة على البشرة، فهي تمنح البشرة البياض الناصع وتجعل الخدود ممتلئة وجميلة، كما تجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية، وهو من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر الهامة التي تعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة، كما يعمل الكريم كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وهو يستخدم كمرطب طبيعي رائع لحماية البشرة من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والخميرة الرائع في تفتيح البشرة ونفخ الخدود بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة لتبييض الوجه

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والخميرة لتبييض الوجه ونفخ الخدود في أسبوع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نخفقهم جيدًا مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا. نترك الكريم على البشرة لمدة ثلاث ساعات حتى نحصل على خدود ممتلئة وجميلة. نغسل الوجه بالماء البارد، ثم ندهن الوجه بزيت الحلبة حتى نعمل على ترطيب البشرة. يفضل استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة وخدود ممتلئة وجميلة.

فوائد كريم الحلبة والخميرة للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-