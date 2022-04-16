كنز رباني ضعيها ساعتين على شعرك الخشن ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم لشعر كالحرير زي الهنديات

الشعر الخشن يعد كابوس لكل سيدة حيث نجد دائما أن معظم السيدات يرغبن في الحصول على الشعر الناعم الحرير الذب لا يحتوي على أي تموجات او مشاكل ويسهل التعامل معه، ولذلك نجد أن عمليات البحث تزداد يومًا بعد يوم عن الطرق التي يمكن تجهيزها في البيت للتخلص من الشعر المجعد ويكون تأثيرها مثل تأثير كريمات الفرد ولكن لا تسبب اي تساقط او ضعف وتقصف في الشعر مثل مواد الفرد الكيميائية وخلال السطور القادمة سنتناول أهم الخلطات التي تحتوي على كرياتين طبيعي لفرد الشعر بشكل سريع لا يصدق.

كيفية استخدام وصفة السمسم والمايونيز لتنعيم الشعر الخشن

السمسم من المكونات المعروف فوائدها للشعر حيث أن يساعد في تغذية الشعر بالعديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة به ويعمل بشكل كبير على تنعيم الشعر ويساعد في التخلص ومن تموجات الشعر وتحويل الشعر الخشن الي شعر ناعم ومفرود وصحي ويمكن استخدامه مع بعض المكونات الأخرى التي تساعد في تغذية الشعر أيضا وفرده وذلك من خلال الخطوات التالية:-

نحضر ثلاث ملاعق من السمسم ونضعهم على نار هادئة حتى يتحمص الخليط وبعد ذلك نرفعه مت النار ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعم.

نضيف على السمسم حبة بيض ونضيف ثلاث ملاعق جل صبار، ومعلقتين مايونيز ونمزجهم معًا.

يجب قبل استخدام الوصفة تنظيف الشعر جيدا للتخلص من اي أوساخ او دهون تسد مسامات الشعر وبعد ذلك يتم تجفيف الشعر قليلا ونوزع عليه الوصفة وتركها ساعتين.

بعد ذلك نقوم بتنظيف الشعر ويمكن استخدام زيت السمسم على الشعر للحفاظ عليه مفرود وناعم.

كيفية استخدام نخاع العظام لفرد الشعر بشكل فعال

نخاع العظام من أكثر المكونات التي لها فوائد عظيمة للشعر أهمها ترطيب الشعر بشكل قوي وفرد اي تجعد به كما أنه يكون طبقة حماية على الشعر لتقليل الجفاف والهيشان وبالتالي يبقي الشعر ناعم ومفرود فترات طويلة ويمكن استخدام كمية من نخاع العظام ووضعها على نار بطيئة ونضع عليه كمية من زيت الزيتون وبعد ذلك نفرده على الشعر أربع ساعات ثم ننظف الشعر جيدًا.