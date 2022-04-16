هتكوني بدر منور في العيد..أقوي وأرخص وصفات لتسمين الوجه ونفخ الخدود وشد ترهل الوجه في 3 أيام بس

وصفات لتسمين الوجه ونفخ الخدود وشد ترهل الوجه، يوجد الكثير من الأشخاص سواء كان الرجال أو النساء يعانون من نحافة الوجه والخدود، ويكون لذلك تأثير عليهم ومن أجل ذلك يقومون بالبحث عن الطرق والوسائل التي يمكن أن تساعدهم في تسكين الوجه والخدود، وسوف نوضح من خلال هذا المقال بعض الخلطات التي تساهم في تسمين الوجه والخدود.

وصفات لتسمين الوجه ونفخ الخدود

هناك عدد كبير من الوصفات والخلطات التي يمكن استخدامها بطريقة بسيطة من أجل تسمين الوجه والخدود ومنها:

وصفة زيت الزيتون لنفخ الخدود

يمكن من خلال استخدام زيت الزيتون الحصول على خدود سمينة.

فزيت الزيتون من الزيوت المفيدة للبشرة والتي تساهم في نضارة البشرة.

ومن أجل استخدام زيت الزيتون لتسمين الوجه يتم تدفئة كمية مناسبة من زيت الزيتون ووضعها على الخدود وعمل مساج لها لمدة لا تقل عن عشر دقائق بشكل يومي، وسوف تلاحظين الفرق.

وصفه التفاح لتسمين الوجه

فهو من الفواكه المفيدة للبشرة والتي تجعل البشرة تظهر بمظهر جميل وناعم.

وذلك بسبب احتواء التفاح على الكولاجين والإيلاستين.

ويمكن استخدام التفاح ل تسمين الخدود عن طريق إحضار ثمرة من التفاح وهرسها جيداً.

عن طريق إحضار ثمرة من التفاح وهرسها جيداً. ثم يتم تطبيقها على الخدود وتركها لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك يتم شطف الوجه جيداً بالماء الفاتر .

ويتم استخدام هذه الوصفة بشكل يومي.

الحلبة لنفخ وتسمين الخدود

تعتبر الحلبة من الأعشاب التي لها فوائد كثيرة للبشرة وكذلك فهي تحتوي على مضادات الأكسدة

ويمكن استخدام هذه الوصفة عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الحلبة البودرة مع كمية مناسبة من الماء حتى يتكون لدينا عجينة.

يتم فرد العجينة على الوجه وتدليكها برفق ثم يتم تركها لمدة عشر دقائق وتغسل بالماء البارد.

بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام زيت الحلبة أيضاً من أجل تسمين الوجه ونفج الخدود وشد الوجه .

العسل لنفيخ الوجه