وأخيراً أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد هيجعل شعرك مفرود وناعم هتلاحظي الفرق من أول مرة

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد، توجد الكثير من النساء التي تعاني من الشعر الخشن وتبحث عن طرق مختلفة تساعد على تنعيم الشعر وفرده، وهناك العديد من الطرق التي تعمل على فرد الشعر مثل استخدام مكواة الشعر والاستشوار، ولكن المشكلة أن هذه الطرق يكون مفعولها قصير وينتهي بمجرد غسل الشعر، بالإضافة إلى أنها تسبب ضرر للشعر مع كثرة استخدامها، ولذلك سوف نوضح كيفية عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد

تلجأ النساء إلى استخدام الكيراتين الطبيعي من أجل فرد الشعر كما أنه يعطي نتيجة مثالية في ذلك، ولكنه مع الوقت يكون له تأثير على الشعر، ولكن الكيراتين الطبيعي تكون مكوناته طبيعية تفيد الشعر وتغذيه، وتتعدد الوصفات التي تساعد على تنعيم الشعر ومنها:

كيراتين الخميرة والنشا للشعر الخشن

مكونات هذه الوصفة مفيدة ومغذية للشعر وتساعد على تنعيم الشعر بشكل جيد، ويتم تحضير الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفه النشا لفرد الشعر

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة خل تفاح صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقة عسل صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء يتم وضع كلاً من النشا والخميرة ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك يتم إضافة العسل وخل التفاح والزبادي وتقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تحصلين على قوام كريمي.

قومي بتقسيم الشعر إلى عدة أجزاء وضعي الخليط على هذه الأجزاء بشكل متساوي من الجذور وحتى الأطراف.

ثم قومي بلف شعرك على هيئة طاقية و يتم تغطية بغطاء بلاستيكي لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد مرور الوقت قومي بغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الشامبو المناسب لشعرك وكذلك الماء البارد، ثم طبقي البلسم على شعرك وتابعي غسل الشعر.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على شعر ناعم مفرود.

وصفة الموز لتنعيم وفرد الشعر

هذه الوصفة امنه وفعاله في فرد وتنعيم الشعر الخشن نتيجة بدون أي أضرار على الشعر

مكونات وصفه الموز لفرد الشعر

3 ملاعق مايونيز.

موزة ناضجة.

ملعقة عسل أبيَض كبيرة.

بيضتان.

طريقة التحضير والاستخدام