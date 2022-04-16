وداعاً لصبغ الشعر الأبيض…أقوي الوصفات الطبيعية من شيب الشعر المبكر نهائياً والنتيجة مضمونة

أقوي الوصفات الطبيعية للتخلص من شيب الشعر المبكر، يعتبر الملح من المواد الفعالة في إخفاء الشعر الأبيض عند السيدات والرجال ييتم إدخاله في كثير من الصبغات ومستحضرات التجميل التي تساعد على التخلص من الشيب، حيث أن الشعر الأبيض مشكلة تواجه البعض حيث يظهر بشكل مفاجئ وغير مرغوب وتبحث الكثير من السيدات عن منتجات وتكون باهظة الثمن، والبعض الأخر يبحث عن وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض وتكون امنه ومغذية للشعر في نفس الوقت.

الوصفات الطبيعية للتخلص من شيب الشعر المبكر

سوف نقدم لكم اكثر من وصفه للتخلص من شيب الشعر

وصفة الملح والزيوت الطبيعية

سوف نوضح بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الأبيض ومنها:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الملح.

وملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين صغيرتين من الشاي.

ملعقة كبيرة حناء بلونك المفضل.

ماء عادي.

طريقة التحضير:

في بوله متوسطة الحجم نقوم بوضع ملعقة الملح مع الفازلين ونقلب جيدا حتى يذوب الملح.

نقوم بإضافة زيت اللوز وملعقة النشا وملعقتين الشاي والحناء ونقلب جيدا مع وضع كمية قليلة من الماء الفاتر مع مراعاة الاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

ونقوم بوضع المزيج على الشعر دون لمس فروة الرأس ونتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الشعر وتنظيفه بالماء العادي.

نقوم بتكرار الوصفة كل 6 أيام للحصول على لون قوي وشعر صحي خالي من الشيب.

وصفة الملح مع الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض

تعتبر هذه الوصفة فعاله جداً في التخلص من شيب الشعر خاصة شيب الشعر المبكر

المكونات:

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة صغيرة زيت جوز هند.

ملعقة زيت زيتون.

وملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

وملعقة كبيرة حناء بلونك المفضل.

طريقة التحضير: