النشا والفازلين كريم خارق: لشد التجاعيد وتبييض رهيب حتي لو كان سواد سنين وتحدي2022

نقدم لكم النشا والفازلين كريم خارق ، التي تعتبر من أهم الكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة وتر طيبها فوري، ويعد من أفضل الكريمات الطبيعية للبشرة التي تتكون من مكونات طبيعية دون مواد ضارة، وسوف تحصلين علي بشرة خرافية وناعمه وناصعة البياض من أول استخدام للكريم المعجزة من عند الله سبحانه وتعال ويمكن ايضا لمفعول الكريم علي إزالة البقع الداكنة من الوجه وحل جميع مشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة والدهنية، والان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا سوف نتعرف علي النشا والفازلين كريم خارق لتبييض البشرة تبييض فوري وفعال في دقائق بفضل الله2022.

مكونات عمل النشا والفازلين كريم خارق لتبييض البشرة وترطيبها من اول استخدام

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي سوف يتم من خلالها عمل الكريم المعجزة في التفتيح والترطيب للبشرة فوري وهي كالاتي:-

معلقة ونصف من الفازلين.

ثلاث معالق ماء الورد.

معلقة من النشا.

معلقة من العسل.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير أقوي كريم في التفتيح والترطيب ونفخ الخدود من اول استخدام وهي كما يلي:-

نقوم إناء ثم نضيف بداخلة ماء الورد والعسل ونذوبهم جيدا. ثم نضيف الفازلين ونقلبهم داخل الوعاء حتي تذوب ايضا الفازلين بشكل كبير. ثم نضيف معلقة من النشا ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي. نترك الخليط لبعض الوقت لكي يتفاعل مع جميع المكونات قبل الاستخدام. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب الرغبة بسبب حساسية البشرة.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الان طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة من أول استخدام للخليط ونتائج مبهرة من التفتيح والترطيب وهي كالتالي:-