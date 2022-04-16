كنز في بيتك داخل عصيان البامية أغلي من الذهب وانتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه اي فكرة مش هتخطر على بالك

يكون البامية نوع من أنواع الخضار الشهي والتي يعشقها الكثير من الأشخاص ويتم طبخها بأكثر من طريقة على البوتاجاز وفي الفرن فيمكن من خلالها أن نرضي جميع الأذواق ونجد أنها تحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات المغذية للجسم وتقوم بتقوية المناعة وتحمي الجسم من الأمراض وخاصة مرض السرطان تحفز الدورة الدموية في الجسم وتساعد على تنشيطها تستطيع خفض معدل السكر في الدم وعدم ارتفاعه وتساعد على ضبط ضغط الدم وعندما نقوم بعمل البامية نقوم بقطع عصيانها ونلقي هذه العصيان في القمامة دون الاستفادة منها فعليكي سيدتي إذا كنت ترغبين في تحضير كرياتين طبيعي للشعر فيجب أن تستخدمي هذه العصيان وسوف نوضح طريقة استخدامها وأهم فوائدها للشعر من خلال هذا المقال.

طريقة استخدام عصيان البامية للشعر

نجد أن للبامية فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى وعندما نقوم بالرغبة في عمل كرياتين طبيعي للشعر يجب استغلال هذه العصيان والقيام بغليها وسوف نوضح طريقة الاستخدام من خلال النقاط التالية..

المكونات:

عصيان بامية.

زيت زيتون.

ماء.

بلسم للشعر.

طريقة التحضير:

نحضر عصيان البامية ونضعها في الماء على النار ونتركها تغلي حتى تعطينا سائل لزج سميك.

نقوم بتصفيته ونضع عليه ملعقتين من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا.

بعد غسل الشعر نأخذ هذا الخليط ونضعه على البلسم الخاص بالشعر الذي نستخدمه.

نخلط الخليط مع البلسم ونضعه على الشعر بعد غسله بالشامبو.

نترك البلسم بالخليط ١٠ دقائق على الشعر ثم نقوم بشطفه بالماء.

وسوف نلاحظ انسيابية ونعومة الشعر الطبيعي دون أي تدخل مواد كيمائية.

فوائد عصيان البامية للشعر

نجد أن لعصيان البامية الكثير من الفوائد التي لا حصر لها للشعر سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..