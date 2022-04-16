الكنافة في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها هتتخطف خطف ولادك هيعشقوها

الكنافة حلوي تراثية يحبها الكبير والصغير وهي عبارة عن خيوط من عجينة يتم تحضيرنا بطريقة معينة، ويمكن طهي الكنافة بالعديد من الوصفات ولكن يواجه الكثير مشاكل عند عمل الكنافة وهي أنها تكون غير متماسكة ولا تصل الي اللون الذهبي التي تتميز ولذلك نجد أن الكثير يبحث عن طريقة عمل لتجهيز الكنافة في البيت بحيث تكون مثل المطاعم وأفضل، وفي السطور التالية سنوضح طريقة إعداد الكنافة في الخلاط بسهولة وبشكل سريع للحصول على نتيجة مثل المطاعم.

الخطوات الصحيحة لعمل الكنافة في الخلاط بشكل سريع

الكنافة من الحلويات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بسهولة وتحتاج الي مكونات بسيطة جدا ويتم ذلك من خلال الآتي:-

نقوم بتجميد نصف كيلو الكنافة في الفريزر في حالة انها طازجة وبعد ذلك نضعها في الخلاط حتى يكون من السهل فرمها حتى تصبح ناعمة جدًا.

نضع الكنافة في إناء عميق ونضع عليها كوب ونصف سمنة ذائبة ونقوم بتقليبها مع الكنافة جيدا حتى تمتص الكنافة الزبدة كلها.

نقوم بفرد نصف كمية الكنافة في صينية بعد دهنها بالزبدة واضغط عليها حتى تكون طبقة متماسكة.

نضع المكسرات المفضلة ويفضل جوز الهند والزبيب والفول السوداني ونضع عليهم معلقتين من السكر البودر.

نضيف الطبقة الأخرى من الكنافة واضغط عليها جيدًا حتى تتماسك ولا تتفكك عند طاهيها في الفرن.

نضع صينية الكنافة في الفرن بعد تسخينه على درجة ١٨٠ ونتركها حتى يصبح حوافها لونها ذهبي وبعد ذلك نقوم بقلب الكنافة ووضعها في الفرن مرة أخرى.

نخرج الكنافة من الفرن نضع عليها الشربات البارد ونغطيها حتى تبرد وقدمها.

الطريقة الصحيحة لعمل تحليه الكنافة بالفواكه بسهولة

الكنافة مع الفواكه من الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في البيت، ويتم تحضيرها عن طريق فرم كمية من الكنافة ووضعها على النار مع معلقتين زبدة ونقلبهم حتى يصبح لونها ذهبي مميز ووضعها في أكواب ونضع عليها كمية من العسل الأبيض ونضع الفواكه المفضل من شرائح الموز والمانجو والفراولة ونضع كمية من المكسرات ونقدم الكنافة.