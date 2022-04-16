خلطة فراخ كنتاكي اللي مجننه الناس..طريقة عمل فراخ كنتاكي في البيت بمكونات اقتصادية مش هتشرية من برة تانى

طريقة عمل فراخ كنتاكي في البيت بمكونات اقتصادية، يعتبر الدجاج المقلي من المأكولات الشهية ذات المذاق الرائع التي يحبها الكبار والصغار، وهي من أكثر الأطعمة التي تحاول العديد من الأمهات إعدادها في المنزل على طريقة المطاعم.

طريقة عمل فراخ كنتاكي في البيت

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أكثر من طريقة لعمل دجاج كنتاكي في البيت بمكونات اقتصادية

مكونات عمل فراخ كنتاكي

كيلو دجاج مقطع إلى 8 أجزاء.

كوب دقيق.

2 بيضة.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

ومعلقة صغيرة بصل بودرة.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

ومعلقة صغيرة كمون.

معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.

نصف معلقة صغيرة قرفة.

معلقه صغيرة بابريكيا.

معلقة صغيرة ملح.

مكونات تتبيلة دجاج كنتاكي

عصير ليمون.

2 معلقة خل.

معلقة كبيرة زيت.

ومعلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة ملح.

2 معلقة كبيرة صلصة حارة.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي

ندهن الدجاج بالزيت ونتركها جانباً.

ثم نبتل الدجاج عن طريق خلط كل مكونات التتبيلة معاً جيداً.

بعد ذلك نضع الدجاج في خليط الملح والفلفل الأسود والصلصة الحارة ونضيف إليه عصير الليمون.

نتبل الدجاج في كيس الطعام ونتركه في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

نخرجها من الثلاجة بعد هذه المدة ونصفيه من الخل ونحضر باقي المكونات.

نقوم بخفق البيض ونضيف عليه البيكنج بودر والدقيق وعندما يبدأ في الفوران نضع الدجاج .

ونضيف كمية أخرى من البيكينج بودر.

نضع الدجاج في البيض والبيكينج باودر ونخرجها ونخلطها بالدقيق والتوابل ونقلبها.

نضع الدجاج في الزيت على نار هادئة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.

طريقة عمل دجاج كنتاكي متبلة الزبادي

طريقة اخري لعمل دجاج كنتاكي في البيت بالزبادي

مكونات تحضير دجاج كنتاكي

دجاج مقطع إلى 8 قطع.

ليمونه صغيرة.

معلقة كبيرة خل.

معلقة كبيرة كاتشب

2 معلقة زبادي.

4 فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود وشطه وبابريكا.

مكونات القلي

كوب دقيق.

نصف كوب كورن فليكس مفتت.

معلقة نشا.

ومعلقة ثوم بودرة.

بيضة.

زيت للقلي.

شطه.

طريقة التحضير