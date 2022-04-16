هاتي كوب سكر وتعالي أقولك طريقة عمل حلوي غزل البنات في البيت بدون ماكينة ولا خلاط أحلي مليون مرة من المحلات

غزل البنات من الحلويات التراثية التي يفضلها الأطفال بشكل كبير حيث أنها عبارة عن خيوط من السكر يتم تحضيرها بطريقة معينة وبمكونات بسيطة, ولكن دائما يتم تحضير غزل البنات باستخدام ماكينة خاصة وهذا ما يعتقده الكثير من الأمهات ولذلك يلجأن الي شراء غزل البنات جاهزة من المحلات, ولكن على العكس حيث أنه يمكن إعدادها بسهولة في البيت ويمكونات متوفرة بدون الحاجة الي استخدام الماكينة أو صنعها في الخلاط, وخلال مقالنا هذه سنوضح خطوات تجهيز غزل البنات في البيت بشكل أكثر سهولة.

بكوب سكر عمل غزل البنات بدون ماكينة

ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل غزل البنات

كوب سكر أبيض.

ربع كوب ماء.

معلقة ليمون.

لون طعام.

معلقة عسل.

عصيان خشبية.

خطوات التي يجب إتباعها لتجهيز غزل البنات بسهولة في البيت

يمكن تحضير غزل البنات بخطوات سهلة في البيت لضمان نظافته وضمان جودته وعدم احتوائه على مواد حافظة يمكن اتباع الآتي:-

نضع كوب السكر في طاسة على النار ونضع عليه الماء وبدون أي تقليب نرفع الخليط على النار ليغلي.

نضيف عليه معلقة ليمون ومعلقة العسل ونتركه يغلي وبعد عشر دقائق نرفع الخليط من النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.

نضيف عليه اللون المفضل ونقلبه حتى يمتزج اللون جيدًا وبعد ذلك نقوم بتقليب الخليط باستخدام معلقة خشبية بشمل سريع حتى تتكون خيوط السكر الرفيعة ونقوم بتجميعها على عود خشبي وتقديمها.

ماهي الأضرار الصحية التي تنتج من تناول غزل البنات بكم كبير

المكون الرئيسي لغزل البنات هو السكر والذي يسبب في حالة الأفراط في تناوله العديد من المشاكل الصحية, والتي تتمثل في الآتي:-